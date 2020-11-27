Власти Башкирии планируют увеличить объем переработки древесины

Андрей Назаров поручил разработать программу, которая позволит увеличить объемы переработки древесины как минимум в два раза в ближайшие несколько лет. В случае, если инвесторы вложатся в проект, в Башкирии можно будет изготавливать фанеру, из которой на базе индустриального парка «Уфимский» планируется делать мебель.