Власти Башкирии планируют увеличить объем переработки древесины

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил о том, что 60% перерабатываемой древесины в республике завозится из других регионов. В будущем планируется изменить эту ситуацию.

По словам Андрея Назарова, Башкирия закупает в том числе и обычную сухую древесину, которая также имеется и в нашем регионе. Такой подход плохо сказывается на экологии и экономике, считает премьер-министр. — У нас целые лесосеки стоят, и мы их не обрабатываем, отметил он на своей странице в соцсетях. Андрей Назаров поручил разработать программу, которая позволит увеличить объемы переработки древесины как минимум в два раза в ближайшие несколько лет. В случае, если инвесторы вложатся в проект, в Башкирии можно будет изготавливать фанеру, из которой на базе индустриального парка «Уфимский» планируется делать мебель.

