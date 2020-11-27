Власти Башкирии планируют увеличить объем переработки древесины

Власти Башкирии планируют увеличить объем переработки древесины

Вчера, 18:59ОбществоКарина МамаеваPhoto: с личной страницы Андрея Назарова
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил о том, что 60% перерабатываемой древесины в республике завозится из других регионов. В будущем планируется изменить эту ситуацию.

По словам Андрея Назарова, Башкирия закупает в том числе и обычную сухую древесину, которая также имеется и в нашем регионе. Такой подход плохо сказывается на экологии и экономике, считает премьер-министр.

— У нас целые лесосеки стоят, и мы их не обрабатываем, отметил он на своей странице в соцсетях.

Андрей Назаров поручил разработать программу, которая позволит увеличить объемы переработки древесины как минимум в два раза в ближайшие несколько лет. В случае, если инвесторы вложатся в проект, в Башкирии можно будет изготавливать фанеру, из которой на базе индустриального парка «Уфимский» планируется делать мебель.

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