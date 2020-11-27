В России хотят ввести новую выплату в 15 тысяч рублей

Новые выплаты, по его мнению, должны быть предназначены для матерей, родивших третьего ребенка. Это должна быть не разовая выплата, а ежемесячное пособие.
По его мнению, такая инициатива принесет больше пользы, чем возможность для многодетных матерей выйти на досрочную пенсию, которая вступила в силу в 2019 году.
По словам Сергея Калашникова, новую выплату получат не все матери, а лишь те, которые продолжат работать. Это должно позволить мамам перейти на более простую работу, но при этом наработать трудовой стаж для пенсии по старости.