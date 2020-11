Жители регионов страны смогут обращаться за помощью при заболевании коронавирусом по единому номеру 122. Об этом сегодня заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, сообщает информагентство ТАСС.

По словам чиновника, по единому номеру можно будет дозвониться до региональных местных колл-центров, чтобы далее связаться с поликлиникой, службой скорой помощи и другими учреждениями. Власти страны готовы оказать регионам финансовую и техническую поддержку при организации работы единого колл-центра. На сегодняшней к этой работе подключились уже 27 субъектов России.

