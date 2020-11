В медицинском учреждении для лечения пациентов с коронавирусом в индийском штате Гуджарат произошел пожар - есть погибшие.

Газета “Известия” сообщает, что возгорание произошло в отделении интенсивной терапии. На момент пожара там было одиннадцать пациентов. Сотрудникам отделения удалось самостоятельно ликвидировать возгорание, но спасти смогли только шестерых пациентов - пятеро погибли. Причины пожара выясняются, но по предварительной версии огонь возник из-за короткого замыкания.

