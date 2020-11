По данным минздрава Башкирии за минувшие сутки внебольничную пневмонию диагностировали у 413 человек. С этим же диагнозом выздоровело 420 пациентов.

Суточный прирост заболевания коронавирусом составил 137 человек. За все время с начала пандемии заболели 13 852 жителя Башкирии. На данный момент в больницах республики лечатся 455 пациентов. В тяжелом состоянии 35 человек, из них 13 на ИВЛ. Отметим, что в ближайшее время в Башкирию поступит 1000 вакцин от коронавируса. Прививки в первую очередь сделают медицинские работники и сотрудники соцучреждений.

