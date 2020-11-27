В Башкирии производителей пива официально освободили от уплаты налогов

По словам министра, льготные условия будут сохраняться лишь на тех предприятиях, где сохранены рабочие места и уровень зарплаты сотрудникам. Тем временем власти республики планируют получать доход не с налоговых отчислений заводом, а с роста производства и продаж продукции, то есть акцизных отчислений.