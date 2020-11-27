В Башкирии производителей пива официально освободили от уплаты налогов

В Башкирии производителей пива официально освободили от уплаты налогов

Вчера, 15:35ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии в третьем чтении приняли закон о предоставлении льгот пивоварным заводам. Законопроект представлял министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

По словам министра, льготные условия будут сохраняться лишь на тех предприятиях, где сохранены рабочие места и уровень зарплаты сотрудникам. Тем временем власти республики планируют получать доход не с налоговых отчислений заводом, а с роста производства и продаж продукции, то есть акцизных отчислений.

— В связи с пандемией на потребительском рынке наблюдается снижение оборота розничной торговли, а также общественного питания. Производители слабоалкогольной продукции задумываются о пересмотре своих объемов производства, отметил Алексей Гусев.

Тем не менее, по статистике пивоварные заводы с каждым годом увеличивают сумму отчислений в бюджет республики. Так, с 2017 по 2019 год размер ежегодных отчислений увеличился с 5,7 до 7,3 миллиардов рублей.

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