В Башкирии организатор финансовой пирамиды похитил почти 90 миллионов рублей

В Башкирии организатор финансовой пирамиды похитил почти 90 миллионов рублей

Вчера, 09:33ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Стерлитамакский городской суд Башкирии вынес приговор 36-летнему местному жителю Кириллу Белоносову. Его признали виновным в хищении более 88 миллионов рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Кирилл Белоносов был управляющим и фактическим учредителем МФО КТ «Алтын Капитал». С 2013по 2016 год он похитил у 450 человек более 88 миллионов рублей.

Злоумышленник привлекал денежные средства граждан, обещая выплату значительных процентов в размере от 20% до 40% годовых. При этом клиентам предоставлялась недостоверная информация относительно финансово-хозяйственного положения организаций и их доходности, сообщает пресс-служба ведомства.

Деньги граждан подсудимый переводил подконтрольным фирмам. Кроме того, он вкладывал деньги в офисы «финансовой пирамиды» в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Нефтекамске и Оренбурге. Однако 4,3 миллиона рублей мужчина легализовал путем мнимых сделок с аффилированными юрлицами.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также в течение двух лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с руководством юрлицами.

Напомним, ранее Банк России зафиксировал на территории Башкирии 12 нелегальных финансовых организаций. С января по сентябрь на рынке работали девять «черных кредиторов» и три финансовые пирамиды.

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