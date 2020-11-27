Технология распознавания аудиосообщений ВКонтакте вызвала рост обмена голосовыми

Ранее ВКонтакте преобразовала раздел «Сообщения» в «Мессенджер»: к звонкам и чатам добавилась возможность написать человеку по номеру телефона. В мессенджере можно не только переписываться, но и бесплатно устраивать групповые видеозвонки на 128 человек: ограничений по длительности нет, присоединиться к разговору можно анонимно даже без профиля в соцсети, для работы или учебных задач доступна демонстрация экрана, а пользоваться сервисом можно на любом устройстве.