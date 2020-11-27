Стартовал 48-часовой онлайн-хакатон «Цифровой прорыв»

В пятерку лучших регионов по числу финалистов вошли Московский регион, Санкт-Петербург, а также Ростовская область и Татарстан. Для финального испытания подготовили 15 уникальных, непростых кейсов. Направления задач самые различные: от энергетики до здравоохранения и образования. Помогать финалистам будут более сотни трекеров и 300 экспертов в сфере IT и бизнеса. По итогам финала выберут 45 команд-победителей – по три в каждом из 15 заданий.