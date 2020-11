Стартовал 48-часовой онлайн-хакатон «Цифровой прорыв»

27 ноября стартовал финал всероссийского конкурса для IT-специалистов «Цифровой прорыв» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финальные испытания соберут свыше 300 команд более чем из 70 регионов России. Имена победителей станут известны 29 ноября в прямом эфире.

Согласно условиям конкурса, участникам предстоит за двое суток создать работающие прототипы различных цифровых продуктов, сообщает tass.ru. В этом году «Цифровой прорыв» собрал более 45 тысяч специалистов разных профессий, которые непосредственно приняли участие в соревнованиях. Почти 1,5 тысячи команд уже предложили решения для более чем 80 задач. География конкурса охватила все регионы страны. “Теперь долгожданный финал. В рамках 48-часового онлайн-хакатона команды поборются за главный приз, призовой фонд в 22,5 миллиона рублей. По итогам испытаний лучшие разделят между собой эти средства. Также победители смогут стать участниками Гранд-финала в Москве, где у них появится возможность лично презентовать свой проект топ-менеджерам крупнейших компаний, договориться о будущем своего продукта”, - отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. В пятерку лучших регионов по числу финалистов вошли Московский регион, Санкт-Петербург, а также Ростовская область и Татарстан. Для финального испытания подготовили 15 уникальных, непростых кейсов. Направления задач самые различные: от энергетики до здравоохранения и образования. Помогать финалистам будут более сотни трекеров и 300 экспертов в сфере IT и бизнеса. По итогам финала выберут 45 команд-победителей – по три в каждом из 15 заданий. «Командам необходимо будет создать IT-решения, применяя анализ данных, искусственный интеллект и другие современные технологии. Несколько задач связаны с оптимизацией бизнес-процессов с использованием цифровых ассистентов. Есть задания по распознаванию речи, музыкальных треков, лингвистическому анализу текста. Решения, предложенные командами, смогут оказать существенное влияние на развитие всего отечественного IT-рынка», – прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко. Кейсы для финалистов предоставили партнеры конкурса, такие как «Росатом», Сбербанк, «Россети», Mail.ru Group, «Почта России», а также федеральные ведомства, в том числе Минэнерго, МВД и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

