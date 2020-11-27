Рабочий из Башкирии отдал зарплату мошенникам, пытаясь снять путану в Москве

Рабочий из Башкирии отдал зарплату мошенникам, пытаясь снять путану в Москве

Вчера, 23:47ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: 1mediainvest.ru
22-летний парень потерял почти всю зарплату в поиске любовных утех.

22-летний житель Башкирии отдал мошенникам 62500 рублей, ожидая свидания с проституткой.

Как сообщает Mash, парень получил зарплату и решил развлечься с девушкой легкого поведения, которую нашел в интернете. Молодой человек попытался попасть в квартиру, однако путана сообщила, что сообщит ее номер только после того, как тот переведет ей полную предоплату. Полученной суммой дама удовлетворена не была, и потребовала от жителя Башкирии страховку в 8000 рублей. Позже проститутка сообщила «клиенту», что деньги ей нужно отправить одним переводом, иначе оплата не отобразится в программе. После этого парню внезапно позвонила администратор и сообщила, что программа заблокирована, а для ее разблокировки нужно переслать еще 24 тысячи рублей.

По данным Mash, житель Башкирии осуществлял переводы без тени сомнения. В итоге он лишился 62,5 тысяч при месячной зарплате в 70 тысяч. После того, как парень убедился, что любви и ласки он не получит, решил обратиться в полицию.

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