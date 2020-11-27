Рабочий из Башкирии отдал зарплату мошенникам, пытаясь снять путану в Москве

Как сообщает Mash, парень получил зарплату и решил развлечься с девушкой легкого поведения, которую нашел в интернете. Молодой человек попытался попасть в квартиру, однако путана сообщила, что сообщит ее номер только после того, как тот переведет ей полную предоплату. Полученной суммой дама удовлетворена не была, и потребовала от жителя Башкирии страховку в 8000 рублей. Позже проститутка сообщила «клиенту», что деньги ей нужно отправить одним переводом, иначе оплата не отобразится в программе. После этого парню внезапно позвонила администратор и сообщила, что программа заблокирована, а для ее разблокировки нужно переслать еще 24 тысячи рублей.