Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в районных судах Башкирии. Соответствующий документ был опубликован ещё 20 ноября.

Судьей Бирского межрайонного суда назначена Людмила Решетникова, Дюртюлинского районного суда — Алина Нуртдинова. В Нефтекамский городской суд поставлен на должность Ринат Шахмуратов. Судьями Октябрьского районного суда Уфы стали Юлия Проскурякова и Гульназ Шакирова. Судьей Сапаватского межрайонного суда стал Алексей Малинин, судьей Советского районного суда Уфы — Рамиля Нурисламова. В Стерлитамакский городской суд назначен Альгис Муфтиев.

