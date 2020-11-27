Победители конкурса «Мастера гостеприимства» получат гранты на свои проекты

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров сказал, что новый трек «Мастера гостеприимства. Студенты» будет проводиться вместе с «Росмолодежью». На площадках крупных вузов будущие отельеры, рестораторы и представители турбизнеса смогут проявить свои способности в сфере российского туризма и гостеприимства. По мнению организаторов конкурса, в будущем это положительно отразится на качестве сервиса и престижности профессии в этой туристической сфере. Принять участие в конкурсе могут в том числе и молодые специалисты, которые совмещают учебу с работой. Об этом пишет newsnn.ru.