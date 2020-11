Победители конкурса «Мастера гостеприимства» получат гранты на свои проекты

В России начался новый сезон конкурса «Мастера гостеприимства», по итогам которого студенты российских высших учебных заведений могут удостоиться грантов в размере до 1,5 миллионов рублей на реализацию своих научных проектов.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров сказал, что новый трек «Мастера гостеприимства. Студенты» будет проводиться вместе с «Росмолодежью». На площадках крупных вузов будущие отельеры, рестораторы и представители турбизнеса смогут проявить свои способности в сфере российского туризма и гостеприимства. По мнению организаторов конкурса, в будущем это положительно отразится на качестве сервиса и престижности профессии в этой туристической сфере. Принять участие в конкурсе могут в том числе и молодые специалисты, которые совмещают учебу с работой. Об этом пишет newsnn.ru. По словам руководителя “Росмолодежи” Александра Бугаева, в конкурсе будет больше одного победителя и по итогу гранты получат все проекты, которые получат высокую оценку. Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий заявил, что в России сфера туризма и гостеприимства интересна студентам разных специальностей, поэтому каждый сможет найти что-то свое в этом проекте. В прошлом сезоне в «Мастерах гостеприимства» участвовало более 21 тысячи студентов. Финалистами стали 40 человек, 15 из которых победили и получили гранты, благодаря которым смогут реализовать свои проекты. В 2020 году количество грантов вырастет. Кроме того, самые интересные из них будут растиражированы по всей стране. По словам руководителя конкурса «Мастера гостеприимства» Евгения Малыгина, конкурс во многом направлен на формирование кадрового резерва. Он призван сформировать специалистов, которые реализуют креативные идеи, способные подтолкнуть развитие внутреннего туризма. При запуске студенческого трека мы рассчитываем привлечь внимание самых креативных студентов и молодых людей к сфере гостеприимства и развитию внутреннего туризма в России, отметил Малыгин. Конкурс будет состоять из трех этапов. Сначала в дистанционном режиме состоится тестирование. Очные этапы, который пройдут в четырех субъектах РФ, предполагают выполнение творческих заданий и подготовку авторских проектов. Кроме грантов, победители могут получить привилегии при поступлении в магистратуру, а также опытных наставников - ведущих экспертов отрасли, среди которых победители конкурсов «Лидеры России». Проведение конкурса осуществляется в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». Заявки на участие в конкурсе принимаются от совершеннолетних лиц до 15 января 2021 года.

