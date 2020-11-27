Минздрав Башкирии снова планирует закупить пульсоксиметры за 8333 рубля

Минздрав Башкирии снова планирует закупить пульсоксиметры за 8333 рубля

Вчера, 14:07ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Минздрав Башкирии вновь объявил аукцион на покупку пульсоксиметров. Начальная сумма контракта — 24 999 рублей.

На этот раз планируется закупить три штуки. Один прибор оценили в 8 333 рубля. В пресс-службе Минздрава РБ Mkset пояснили, что три пульсоксиметра закупаются на экономию по региональным деньгам. Данная стоимость препарата складывается из коммерческих предложений собранных от поставщиков.

В ходе предыдущих торгов стоимость снижалась у нас до трех-пяти тысяч рублей за штуку, что является рыночной. Сейчас минимальная стоимость пульсоксиметра составляется 4,5 тысячи, рассказали в пресс-службе.

В Минздраве также добавили, что в среднем регионы закупают пульсоксиметры стоимостью от 4000 до 8500 рублей. Реестр контрактов есть в распоряжении ведомства.

Напомним, вчера состоялся электронный аукцион на определение поставщика пульсоксиметров. Изначально цена контракта на 16 приборов составляла 133 тысячи рублей, а стоимость одного была в несколько раз выше рыночной. Тендер выиграла компания, предложившая 40 655 рублей за поставку. Исходя из общей суммы, стоимость одного прибора составляет 2 541 рубль.

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