Минздрав Башкирии снова планирует закупить пульсоксиметры за 8333 рубля

На этот раз планируется закупить три штуки. Один прибор оценили в 8 333 рубля. В пресс-службе Минздрава РБ Mkset пояснили, что три пульсоксиметра закупаются на экономию по региональным деньгам. Данная стоимость препарата складывается из коммерческих предложений собранных от поставщиков.