Международная полиция использовала технологии Group-IB для борьбы с хакерами

Собственные разработки Group-IB представила на конференции по кибербезопасности CyberCrimeCon-2020. Той же системе Threat Intelligence&Attribution нет аналогов в мире. Она способна хранить данные о хакерах, их связях, доменах, IP и инфраструктуре за последние 15 лет. Сохранить получается даже то, что киберпреступники пытались удалить. Система позволяет как выявлять угрозу, так и находить лиц, за ней стоящих.