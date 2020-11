Мечты о набережной, «золотые» закупки Минздрава и выборы мэра. Итоги дня в Башкирии

Главные новости Уфы и Башкирии 27 ноября.

Сегодняшний день начался с информативного и позитивного поста от главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях. Он рассказал о планах, которые власти хотят реализовать на новой набережной в Уфе. Оказалось, рабочая группа рассмотрела предложения по развитию набережной. Они предложили сделать там открытый бассейн, пляжную зону, яхт-клуб, кафе, детские и спортивные площадки, а также увеличить пешеходную зону. Радий Хабиров предложил уфимцам поучаствовать в обсуждении благоустройства набережной Позже стал известен новый состав Общественной палаты Башкирии. Глава республики Радий Хабиров подписал указ «Об утверждении членов Общественной палаты РБ». Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. Имена нынешних членов мы также опубликовали в материале. Стал известен новый состав Общественной палаты Башкирии Минздрав Башкирии вновь объявил аукцион на покупку пульсоксиметров. Начальная сумма контракта — 24 999 рублей. На этот раз планируется закупить три штуки. Один прибор оценили в 8 333 рубля. В пресс-службе Минздрава РБ Mkset пояснили, откуда взялась такая стоимость, если средняя цена пульсоксиметра на рынке составляет от 700 до 2500 тысяч рублей. Минздрав Башкирии снова планирует закупить пульсоксиметры за 8333 рубля Также сегодня состоялось заседание оперштаба, на котором обсудили вопрос обучения школьников в период пандемии коронавируса. Было принято решение, что ученики 6-10 классов останутся на «дистанционке» до 6 декабря. Однако 23 района, где мало болеющих, выйдут на обучение в штатном режиме. В школах Башкирии продлили дистанционное обучение Депутат из Башкирии подготовит законопроект о прямых выборах мэра Уфы Депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов выступил с инициативой разработки законопроекта о прямых выборах главы администрации города после того, как житель Уфы по имени Александр провел онлайн-пикет, где основным требованием являлось возвращение прямых выборов мэра Башкирской столицы. Он указал, что, как и в других городах, в столице региона жители города должны иметь право избирать своих глав.

