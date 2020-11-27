Мечты о набережной, «золотые» закупки Минздрава и выборы мэра. Итоги дня в Башкирии

Сегодняшний день начался с информативного и позитивного поста от главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях. Он рассказал о планах, которые власти хотят реализовать на новой набережной в Уфе. Оказалось, рабочая группа рассмотрела предложения по развитию набережной. Они предложили сделать там открытый бассейн, пляжную зону, яхт-клуб, кафе, детские и спортивные площадки, а также увеличить пешеходную зону.