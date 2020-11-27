Ко Дню матери Одноклассники выделят чаты с мамами в списке сообщений

Одноклассники предложат поздравить не только своих мам, но и мам своих друзей в соцсети: над списком чатов в разделе «Сообщения» появится специальное уведомление «Поздравь друзей с Днем матери» и предложение отправить открытки с разными надписями – например, «Спасибо твоей маме за тебя». Поздравить своих мам и мам своих друзей в ОК пользователи смогут с любого устройства: как на десктопной версии ОК, так и в мобильных приложениях на iOS и Android.