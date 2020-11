Ко Дню матери Одноклассники выделят чаты с мамами в списке сообщений

29 ноября Одноклассники предложат пользователям поздравить своих мам с праздником Дня матери с помощью личных сообщений в соцсети.

В ночь с 28 на 29 ноября в разделе «Сообщения» у пользователей появится быстрый переход к чату с мамой: эти переписки станут заметнее среди других в ОК. Чтобы дети могли составить максимально яркое и приятное поздравление, ОК также предложат им тематический набор открыток. Для создания удобного интерфейса поздравлений мам 29 ноября социальная сеть проанализировала родственные связи пользователей, указанные ими в профилях, и составила пары мам и детей в соцсети. Их ОК автоматически свяжут в чате в День матери. Одноклассники предложат поздравить не только своих мам, но и мам своих друзей в соцсети: над списком чатов в разделе «Сообщения» появится специальное уведомление «Поздравь друзей с Днем матери» и предложение отправить открытки с разными надписями – например, «Спасибо твоей маме за тебя». Поздравить своих мам и мам своих друзей в ОК пользователи смогут с любого устройства: как на десктопной версии ОК, так и в мобильных приложениях на iOS и Android. Одноклассники регулярно проводят активности в «Сообщениях», которые посвящены разным праздникам. В частности, самые популярные проекты с открытками — анимация к 23 февраля, поговорки о профилактике коронавируса и передача символа Победы к 9 мая — собирали охват до 9 млн пользователей за несколько дней. Активности в мини-играх «Верю-не-верю» или «Угадай фильм по emoji» увеличивали количество отправленных сообщений до 12% год к году.

