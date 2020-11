Шестилетнюю девочку, которая несколько дней назад выпала из окна в Томске, выписали из больницы.

Газета “Известия” сообщает, что девочка, которая выпала из окна многоэтажки в Томске, сегодня выписана из больницы. Отмечается, что физическое состояние у шестилетнего ребенка удовлетворительное, но ей необходимо будет наблюдаться у невролога. Напомним, происшествие случилось несколько дня назад - ребенок выпал из окна четвертого этажа в снежный сугроб, после чего выбрался и самостоятельно отправился домой.

