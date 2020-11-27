История Уфы: храм в сквере 50-летия Октября

В те времена территория современного сквера находилась далеко за городом. Там, где ныне проходит проспект Октября, был пустырь, а вокруг поля и перелески. Рядом с кладбищем проходил путь из Уфы в Черниковск (ныне городской район Черниковка). В воспоминаниях старожилов говорится, что переход из одного города в другой был целым событием, и не самым безопасным. В тех местах, где сейчас проходят главные магистрали города, по полям и лесам бродили лихие люди, и жители двух городов даже на лошади старались передвигаться только ближе к полудню.