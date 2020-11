История Уфы: храм в сквере 50-летия Октября

Рассказываем о судьбе уфимского храма в сквере 50-летия Октября, который был построен более 100 лет назад, разрушен Советской властью и вновь возрожден в XXI веке.

Уфимский сквер 50-летия Октября, находящийся напротив Башкирского государственного аграрного университета, некогда был кладбищем на уфимской окраине. В начале ХХ века там была построена Церковь-часовня Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»: разрушенная в конце 30-х годов и вновь восстановленная через столетие. В те времена территория современного сквера находилась далеко за городом. Там, где ныне проходит проспект Октября, был пустырь, а вокруг поля и перелески. Рядом с кладбищем проходил путь из Уфы в Черниковск (ныне городской район Черниковка). В воспоминаниях старожилов говорится, что переход из одного города в другой был целым событием, и не самым безопасным. В тех местах, где сейчас проходят главные магистрали города, по полям и лесам бродили лихие люди, и жители двух городов даже на лошади старались передвигаться только ближе к полудню. Уфа постепенно разрасталась, и на кладбище было решено построить церковь. Так, в 1900 году на средства города и меценатов началось возведение Церкви-часовни Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Первый взнос для начала строительства сделал отец знаменитого уфимца, художника Михаила Васильевича Нестерова – купец Василий Иванович Нестеров. До наших дней сохранилось лишь одно изображение храма – на снимке фотографа Зирарха, сделанном со стороны нынешнего Дворца Молодежи в сторону кладбища. Назван храм был в честь знаменитой старинной чудотворной иконы Русской Православной Церкви – Всех Скорбящих Радость, названной по начальной строке одной из богородичных стихир (гимнографический текст). На ней Богоматерь в сиянии нимба особой формы – мандорлы - окружена людьми, которых одолевают недуги и скорбь, а ангелы совершают благодеяния от ее имени. По преданию, впервые образ иконы был прославлен в Москве в 1688 году в Преображенской церкви на Ордынке, которая существует и по сей день. Уже тогда икона считалась ветхой, и для ее сохранения проводились реставрационные работы. Прославило же ее чудо, исцелившее родную сестру Патриарха Московского Иоакима. С тех пор икона являла миру множество исцелений. С иконы было сделаны списки – воспроизведение почитаемой иконы, но не ее точная копия. По легенде, то ли один из списков, то ли саму икону в 1711 году увезла в Санкт-Петербург родная сестра Петра I – царевна Наталья. До сих пор неизвестно, где именно находится сама чудотворная икона, а где ее списки. И тем не менее чудеса продолжают происходить. В Уфе в честь чудотворной иконы церковь достроили к 1907 году. Она была не только кладбищенской, а служила для прихожан из всех окрестных деревень – Сипайлово, Глумилино, Тужиловки, Непейцево и многих других. Однако, когда советская власть начала компанию по искоренению религии, в 30-х годах Церковь была уничтожена. А после Великой отечественной войны было закрыто и кладбище, на месте которого был устроен сквер, поставлены памятники большевикам, погибшим в годы Октябрьской революции и Гражданской войны. О церкви забыли на долгие десятилетия, а сквер стал местом для прогулок горожан и занятий спортом. Идея возродить храм вернулась лишь в 10-х годах XXI века и принадлежала предпринимателю Игорю Стрижневу. Получив благословение митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, приступили к работе. Точное местоположение церкви удалось найти на картах 1911 года, однако ключевую роль сыграли свидетельства старожилы города, уфимца Виктора Печенкина. С их помощью удалось обнаружить фундамент храма и определить местоположение иконостаса и царских врат. Часовне было решено придать статус Церкви, что позволяет в храме совершать литургию. Проектировать Церковь-часовню Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» пригласили известного уфимского архитектора Леонида Дубинского, выбравшего для храма стиль Владимиро-Суздальской Руси. Сейчас храм вновь распахнул свои двери для прихожан, а его алтарь стоит на том же самом месте, что и более ста лет назад.

