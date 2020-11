Фонд Росконгресс и медиахолдинг 1MI подписали договор о сотрудничестве

Фонд Росконгресс и медиахолдинг 1MI устанавливают партнерские отношения. Стороны намерены развивать долгосрочное и эффективное сотрудничество. Соответствующее соглашение уже заключено.

Под текстом договора подписались генеральный директор холдинга 1MI Федор Щербаков и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. Об этом информируют «Новые известия». Фонд Росконгресс и медиахолдинг 1MI договорились оказывать друг другу взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку. Они будут обмениваться данными ради расширения партнерской сети и укрепления взаимодействия с иностранными партнерами. Одним из главных направлений сотрудничества структур станет продвижение в публичном информационном поле тем, которые связаны с проведением организуемых ими мероприятий. Генеральный директор холдинга 1MI Федор Щербаков уверен, что соглашение способствует развитию отношений его компании с Фондом Росконгресс. Мероприятия, которые проводит фонд, всегда являлись самыми важными в бизнес-повестке Российской Федерации. Руководство холдинга 1MI не сомневается, что их СМИ будут очень полезными в продвижении в публичном информационном поле актуальных тем и проектов. Помимо этого, совместная работа имеет большие перспективы в сфере взаимной экспертной поддержки. Фонд Росконгресс и холдинг 1MI наладят взаимодействие в рамках организации общих конгрессных и выставочных мероприятий. Речь идет о форумах, конференциях, круглых столах, деловых встречах, ярмарках, презентациях и так далее. Помимо этого, соглашение предусматривает проведение кампаний рекламного и информационного характера с целью продвижения профильных мероприятий. Особое внимание будет уделено информационному сотрудничеству ради объективного и всестороннего освещения в отечественном и мировом информационном пространстве совместных мероприятий. Сведения о них станут распространять на официальных электронных порталах Фонда Росконгресс и холдинга 1MI, а также интернет-ресурсах средств массовой информации, которые входят в холдинг. По словам председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева, благодаря соглашению между Фондом Росконгресс и холдингом 1MI удастся наладить более широкое информационное освещение проектов фонда и проводимых им мероприятий в субъектах Российской Федерации. Дополнительное внимание уделят актуальным темам развития внутреннего туризма и инвестиционной привлекательности российских регионов.

