Фонд Росконгресс и медиахолдинг 1MI подписали договор о сотрудничестве

Генеральный директор холдинга 1MI Федор Щербаков уверен, что соглашение способствует развитию отношений его компании с Фондом Росконгресс. Мероприятия, которые проводит фонд, всегда являлись самыми важными в бизнес-повестке Российской Федерации. Руководство холдинга 1MI не сомневается, что их СМИ будут очень полезными в продвижении в публичном информационном поле актуальных тем и проектов. Помимо этого, совместная работа имеет большие перспективы в сфере взаимной экспертной поддержки.