Фонд Росконгресс и медиахолдинг 1MI подписали договор о сотрудничестве

Фонд Росконгресс и медиахолдинг 1MI подписали договор о сотрудничестве

Вчера, 16:09ОбществоPhoto: 1mi
Фонд Росконгресс и медиахолдинг 1MI устанавливают партнерские отношения. Стороны намерены развивать долгосрочное и эффективное сотрудничество. Соответствующее соглашение уже заключено.

Под текстом договора подписались генеральный директор холдинга 1MI Федор Щербаков и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. Об этом информируют «Новые известия».

Фонд Росконгресс и медиахолдинг 1MI договорились оказывать друг другу взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку. Они будут обмениваться данными ради расширения партнерской сети и укрепления взаимодействия с иностранными партнерами. Одним из главных направлений сотрудничества структур станет продвижение в публичном информационном поле тем, которые связаны с проведением организуемых ими мероприятий.

Генеральный директор холдинга 1MI Федор Щербаков уверен, что соглашение способствует развитию отношений его компании с Фондом Росконгресс. Мероприятия, которые проводит фонд, всегда являлись самыми важными в бизнес-повестке Российской Федерации. Руководство холдинга 1MI не сомневается, что их СМИ будут очень полезными в продвижении в публичном информационном поле актуальных тем и проектов. Помимо этого, совместная работа имеет большие перспективы в сфере взаимной экспертной поддержки.

Фонд Росконгресс и холдинг 1MI наладят взаимодействие в рамках организации общих конгрессных и выставочных мероприятий. Речь идет о форумах, конференциях, круглых столах, деловых встречах, ярмарках, презентациях и так далее. Помимо этого, соглашение предусматривает проведение кампаний рекламного и информационного характера с целью продвижения профильных мероприятий.

Особое внимание будет уделено информационному сотрудничеству ради объективного и всестороннего освещения в отечественном и мировом информационном пространстве совместных мероприятий. Сведения о них станут распространять на официальных электронных порталах Фонда Росконгресс и холдинга 1MI, а также интернет-ресурсах средств массовой информации, которые входят в холдинг.

По словам председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева, благодаря соглашению между Фондом Росконгресс и холдингом 1MI удастся наладить более широкое информационное освещение проектов фонда и проводимых им мероприятий в субъектах Российской Федерации. Дополнительное внимание уделят актуальным темам развития внутреннего туризма и инвестиционной привлекательности российских регионов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы