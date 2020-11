Ещё один вуз Башкирии перевёл студентов на удалёнку из-за коронавируса

Башкирский государственный университет перевёл своих студентов на дистанционное обучение. Об этом на личной странице в соцсетях сообщил проректор университета Азат Галимханов.

Студенты будут находиться на удалёнке с 1 декабря 2020 года по 31 января. Все занятия будут проведены в полном объеме в соответствии с учебными планами. Промежуточная (текущая сессия) и итоговая государственная аттестация (гос.экзамены, защита ВКР) также будут проходить с применением дистанционных образовательных технологий, пишет Азат Галимханов. При этом сам университет будет открыт для студентов. Библиотека, лаборатории, спортивные секции и кружки работают в штатном режиме. Напомним, ещё в начале октября некоторые вузы перешли на дистанционное обучение. Тогда БашГУ отправил на удаленку первокурсников шести факультетов.

Related news: В Башкирии часть вузов перешла на дистанционное обучение

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter