Ещё один вуз Башкирии перевёл студентов на удалёнку из-за коронавируса

Студенты будут находиться на удалёнке с 1 декабря 2020 года по 31 января.
Все занятия будут проведены в полном объеме в соответствии с учебными планами. Промежуточная (текущая сессия) и итоговая государственная аттестация (гос.экзамены, защита ВКР) также будут проходить с применением дистанционных образовательных технологий, пишет Азат Галимханов.
При этом сам университет будет открыт для студентов. Библиотека, лаборатории, спортивные секции и кружки работают в штатном режиме.
Напомним, ещё в начале октября некоторые вузы перешли на дистанционное обучение. Тогда БашГУ отправил на удаленку первокурсников шести факультетов.