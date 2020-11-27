Ещё один вуз Башкирии перевёл студентов на удалёнку из-за коронавируса

Все занятия будут проведены в полном объеме в соответствии с учебными планами. Промежуточная (текущая сессия) и итоговая государственная аттестация (гос.экзамены, защита ВКР) также будут проходить с применением дистанционных образовательных технологий, пишет Азат Галимханов.