Чиновник из Башкирии объяснил сравнение схода жителей с «местом боевых действий»

Чиновник из Башкирии объяснил сравнение схода жителей с «местом боевых действий»

Вчера, 15:22ОбществоКарина МамаеваPhoto: скриншот с видео из группы "Зеленый щит"
Накануне, 25 ноября, в селе Мендим Гафурийского района состоялось собрание местных жителей и чиновников администрации района. Напомним, жители села Мендим и деревни Ташла выступают против разработки карьеров и жалуются на загрязнение экологии.

В сети появился видеоотрывок встречи, в котором замглавы Гафурийского района Рамиль Ахметов заявляет, что если в район прибудут активисты движения «Зеленый щит», то «ничем хорошим это не закончится».

— Потому что эти люди агрессивно настроены будут. Они будут настроены против власти. Если эти ребята сюда приедут, если вы их призываете сюда, то мирная ситуация в селе Мензим превратится в место боевых действий, — говорит Ахметов в видео.

Video:телеграм-канал "КушТау on-line"

Также чиновник приводит в пример ситуацию на Куштау и задается вопросом, где в Башкирии за последнее время прошла хоть одна мирная экологическая акция. Сам Рамиль Ахметов прояснил ситуацию журналисту Mkset, и объяснил, что он имел в виду на самом деле.

— Данное видео было выложено в контексте, как обычно это бывает. Вы же не видели полностью видео, что там было сказано, какие вопросы обсуждались. Таким образом, я хотел сказать, что привлечение сторонних организаций на те местные собрания - они необязательны и не нужны. То собрание, которое мы провели, было направлено на цель выслушать мнение жителей. Просто те люди, которые меня снимали и задавали вопросы, – не жители этого села. И для чего они все это делали, для меня останется загадкой, отметил он.

Напомним, местные жители планировали организовать сход граждан в это воскресенье, 29 ноября, против разработки карьеров, которыми занимаются компании «Карьер Ташла» и «Авалон». Однако администрация района не смогла согласовать проведение схода с властями республики, объяснив это сложной эпидемиологической обстановкой. Как известно, сейчас запрещено проводить мероприятия, на которых присутствует более 50 человек. Согласно уведомлению, в мероприятии планировалось участие 250 человек.

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