Чиновник из Башкирии объяснил сравнение схода жителей с «местом боевых действий»

— Данное видео было выложено в контексте, как обычно это бывает. Вы же не видели полностью видео, что там было сказано, какие вопросы обсуждались. Таким образом, я хотел сказать, что привлечение сторонних организаций на те местные собрания - они необязательны и не нужны. То собрание, которое мы провели, было направлено на цель выслушать мнение жителей. Просто те люди, которые меня снимали и задавали вопросы, – не жители этого села. И для чего они все это делали, для меня останется загадкой, отметил он.