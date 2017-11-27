Житель Башкирии решил найти спонсоров на ремонт хоккейной коробки

Общественник из Кумертау Ришат Исламшин ищет деньги на ремонт хоккейной коробки во дворе домов на ул. Пушкина 4 и 6. Он построил ее на собственные средства 13 лет назад, но сегодня, когда она пришла в негодность, средств на то, чтобы привести ее в порядок, у мужчины нет.

Хоккейную коробку Ришат Исламшин строил основательно: завез ПГС, уложил асфальт, оборудовал борта из промышленного профлиста и установил ворота. Летом дети здесь играли в футбол, а зимой Ришат протаскивал шланг из дома на площадку и заливал тут каток. Со временем площадка разрушилась. Сегодня она производит удручающее впечатление: осыпалась кирпичная кладка, просело асфальтовое покрытие, профлист деформировался.

- В прошлом году мы пытались попасть в федеральный проект "Городская среда", но не собрали достаточно подписей, - поясняет Ришат Исламшин. - Хотели на 2018 год подать заявку, в этом году в этом проекте произошли изменения: теперь деньги даются на ремонт асфальта во дворах, освещение и скамейки. Детские площадки и спортивные комплексы исключены. Своих денег нет, поэтому мы очень надеемся найти спонсоров.

На площадке необходимо установить новые борта и сетчатое ограждение по их верху. Помимо этого ее необходимо перенести на 10 метров правее: из-за изначально неправильного расположения часть коробки оказалась над теплотрассой, и залитый лед тает.

Фото: Ришат Исламшин

Подробнее можно узнать по телефону 8 927 233 7440 (Исламшин Ришат). Карта Сбербанка 63900206 9003284575

Все отчеты о полученных средствах будут размещаться на личных страницах общественника в соцсетях Вконтакте и Facebook.

Также деньги можно перечислить на счет благотворительного фонда поддержки социального развития ГО г.Кумертау

Адрес: 453300, РБ, г. Кумертау, ул. К.Маркса, д.24 а

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