Ученые определили последствия ядерного удара по США

Ученые назвали последствия ядерного удара по Лос-Анджелесу в США.

При помощи этой программы можно оценить последствия удара в зависимости от мощности бомбы или ракеты с ядерной боеголовкой для некоторых столиц мира. По мнению экспертов, если будет одна ядерная атака со стороны Пхеньяна, погибнет столько жителей Америки, сколько она потеряла за время Второй мировой войны.