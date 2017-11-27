Ученые определили последствия ядерного удара по США
Как пишет издание Dni.ru, для оценки применили программу, предложенную специалистом Технологического института Стивенса (Нью-Джерси) Алексом Веллерстайном.
При помощи этой программы можно оценить последствия удара в зависимости от мощности бомбы или ракеты с ядерной боеголовкой для некоторых столиц мира. По мнению экспертов, если будет одна ядерная атака со стороны Пхеньяна, погибнет столько жителей Америки, сколько она потеряла за время Второй мировой войны.
Напомним, отношения между Вашингтоном и Пхеньяном ухудшились из-за северокорейских ракетных и ядерных испытаний. По заявлению президента Америки Дональда Трампа, если Северная Корея будет представлять для страны угрозу, то она будет разрушена. На это лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Трампа умалишенным и не исключил вероятности ядерного удара по американскому Гуаму.