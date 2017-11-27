Гражданам России с ВИЧ разрешат усыновлять детей

В Минздраве заняты подготовкой законопроекта, который разрешит ВИЧ-инфицированным гражданам России усыновлять или брать под опеку детей.

Как пишет издание Dni.ru, соответствующие поправки в закон внесут ко второму кварталу 2018 года.

Первоначально Минздрав, Минобрнауки, Минтруд и Роспотребнадзор составят список болезней, при которых человек сможет усыновить ребенка либо взять его под опеку в приемную семью. После разработают документ, в соответствии с которым эти возможности будут доступны людям с ВИЧ-инфекцией.

Как считает директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, не нужно ограничивать желание людей с ВИЧ быть родителями. По мнению эксперта, опасности заражения детей в этом случае нет, как того, что инфицированные люди не смогут их воспитать.