Гражданам России с ВИЧ разрешат усыновлять детей
Как пишет издание Dni.ru, соответствующие поправки в закон внесут ко второму кварталу 2018 года.
Первоначально Минздрав, Минобрнауки, Минтруд и Роспотребнадзор составят список болезней, при которых человек сможет усыновить ребенка либо взять его под опеку в приемную семью. После разработают документ, в соответствии с которым эти возможности будут доступны людям с ВИЧ-инфекцией.
Как считает директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, не нужно ограничивать желание людей с ВИЧ быть родителями. По мнению эксперта, опасности заражения детей в этом случае нет, как того, что инфицированные люди не смогут их воспитать.
Покровский считает важным, чтобы люди с ВИЧ-инфекцией проходили лечение. Тогда они ничем не будут отличаться от других и смогут прожить такой же период времени, подчеркнул специалист.