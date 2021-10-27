«Заезжай и живи!»: в ЖК «Новая Дёма» в Уфе появились первые 418 семейных очагов

Сдача первого дома в ЖК «Новая Дёма» стала большим событием для всех. Застройщик — Группа компаний «КПД» — сдала его, как и было обещано, в сентябре 2021 года, вновь доказав, что держит обещания.
Mkset пообщался с новосёлами и узнал их первые впечатления о новом жилье.
В новом доме — девять подъездов этажностью от 9 до 13 этажей. Всего в нем насчитывается 418 квартир. С каждым из новых собственников этого жилья нам, конечно, поговорить не удалось, но те, кто согласился высказаться, вполне искренне передали настроение, царящее во всем доме.
Молодая семья Б. (они попросили не называть в публикации фамилию) пока состоит из двух человек, появления на свет третьего члена семьи — малыша — ждут через четыре месяца. Семья осваивает новую двухкомнатную квартиру. Уже всё продумали.
Сначала будут с малышом вместе в одной комнате, но потом, когда он подрастет, выделят одну из комнат под детскую, чтобы ребенок мог там играть, а позднее и учить уроки.
Когда мы выбирали застройщика, очень боялись прогадать и оказаться в числе обманутых дольщиков. По совету родителей выбрали «КПД», потому что они работают уже много лет и имеют репутацию надежного застройщика,рассказал Рамиль Б.
Супруги изучили информацию о застройщике и узнали, что у него есть своё производство железобетонных блоков, которое позволяет не зависеть от поставщиков стройматериалов. И на скорости строительства такая технология тоже положительно отражается. К панелям снаружи добавляют минеральный утеплитель и бессер-блоки.
— А меня больше интересовала сама квартира. Важно, что она сдается с чистовой отделкой, с наклеенными флизелиновыми обоями, натяжными потолками, линолеумом на звукоизолирующей основе и при этом практически по цене квартир в других жилых комплексах и даже дешевле, чем квартиры с черновой отделкой. Заезжай и живи!.. Нам же предстоит много покупок в связи с рождением малыша, так что очень не хотелось бы нести лишние расходы на ремонт. Тут большие комнаты, просторная кухня и вместительный холл, раздельный санузел. А когда на этапе строительства мы увидели лоджию с остеклением в пол, то даже дыхание захватило, — улыбается счастливая будущая мама Ирина Б.
Ирина уже всё узнала насчет детского сада и школы — они есть в пешей доступности, неподалеку. А в ближайшей перспективе застройщиком также запланировано их строительство и внутри ЖК «Новая Дёма», так что ребятне не придется переходить дорогу по пути в садик или школу. Детская площадка во дворе и спортивный воркаут дополнили представления о будущем молодой семьи.
Новосёлы с другого этажа — семья Исхаковых — высоко оценила не только обстановку в своей новой двухкомнатной квартире, но и внимание застройщика к доступной среде. Близкий друг их сына-подростка Радмира является инвалидом-колясочником, раньше он почти не бывал в гостях, потому что не мог подняться на восьмой этаж по лестнице, а в лифт его кресло-коляска не помещалось. В новом доме, к радости друзей-подростков, есть не только просторные лифты и удобные пандусы, но и подъемник, которые поможет поднять коляску на уровень входа в подъезд. В целом дом, действительно, на редкость удобен для маломобильных людей. Например, в доме также предусмотрена система дымоудаления при возгорании, что также очень важно. если в семье есть инвалид или пожилой и немощный человек.
Нашему сыну Радмиру также понравилась идея строительства гребного канала с водноспортивной базой тут рядом. Мы читали, что в строительстве этого гребного канала очень заинтересована Федерация гребного спорта РБ. Радмир у нас спортивный ребенок, давно мечтал заняться плотно водным видом спорта. И вот надо же - как повезло! Нам сказали, что этот гребной канал застройщик будет строить за свой счет. Я про такое раньше не слышал,высказал свое мнение глава семейства Анвар Ильфирович, а другие члены семьи согласно кивали в такт его слов.
Семья следит за новостями и в курсе, что городские власти обещают еще протянуть канатную дорогу от Дёмы до телецентра.
— Вообще на самом деле зря люди говорят, что Дёма — это отдаленный от центра города район, мы вот не спеша доезжаем сюда от Центрального рынка за 20 минут. А когда сдадут третий мост через Белую, так и проблема пробок решится. Ещё обещают электричку пустить специально для жителей Дёмы, чтобы могли легко добраться в любой район Уфы. Не знаю, у кого как, а у нас пока нет ни одного повода для недовольства, — делятся мнением Исхаковы.
— Мы посоветовали родственникам тоже выбрать квартиру в этом жилом комплексе, чтобы было недалеко ходить друг к другу в гости. Представители застройщика подтвердили нам, что там будет даже улучшенная чистовая отделка с более современными стройматериалами. Они пока думают, но надеемся, что скоро согласятся, — присоединилась к разговору хозяйка Роза Зиннуровна.
…Нам удалось пообщаться лишь с двумя семьями, которых встретили в новом доме. Беспокоить жильцов вопросами о состоянии квартир и застройщике — не самое приятное занятие. Начитавшись новостей про пикеты обманутых дольщиков, некоторые сразу пугаются подобных вопросов.
Но в данном случае их опасения напрасны, так как Группа компаний «КПД», насчитывающая 50-летнюю историю, действительно, имеет репутацию одного из самых надежных застройщиков Башкирии. Жилой комплекс «Новая Дёма» отвечает всем критериям, которые, как правило, предъявляют покупатели к будущему жилью. На 237 гектарах земли здесь в скором времени появятся новые дома, в которых смогут поселиться 43 тысячи жильцов. Почти столько же человек проживает, к примеру, в городе Бирске. Таким образом ЖК «Новая Дёма» можно будет со временем с полным правом называть новым современным городом, расположенным в составе одного из самых зеленых и экологически чистых районов Уфы.
Будущий внешний облик ЖК «Новая Дёма» представлен на сайте застройщика. Это жилой квартал, выдержанный в едином архитектурном стиле, с панельными домами высотой от 9 этажей. Отсутствие точечной застройки позволяет соблюдать баланс освоения территории. В новом квартале всё продумано, включая транспортный вопрос: строятся дороги, предусмотрены парковки не только на пространстве вокруг домов, но и на специально организованных парковочных местах.
Наблюдать за ходом строительства будущие жильцы могут в режиме онлайн, а также посредством регулярно публикуемых фотоотчетов.
1 ноября стартуют продажи третьего дома «Новой Демы». Во втором доме уже подняты стенные коробки. Это будет трехсекционный дом высотой от 14 до 15 этажей.
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