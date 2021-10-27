«Заезжай и живи!»: в ЖК «Новая Дёма» в Уфе появились первые 418 семейных очагов

Новосёлы с другого этажа — семья Исхаковых — высоко оценила не только обстановку в своей новой двухкомнатной квартире, но и внимание застройщика к доступной среде. Близкий друг их сына-подростка Радмира является инвалидом-колясочником, раньше он почти не бывал в гостях, потому что не мог подняться на восьмой этаж по лестнице, а в лифт его кресло-коляска не помещалось. В новом доме, к радости друзей-подростков, есть не только просторные лифты и удобные пандусы, но и подъемник, которые поможет поднять коляску на уровень входа в подъезд. В целом дом, действительно, на редкость удобен для маломобильных людей. Например, в доме также предусмотрена система дымоудаления при возгорании, что также очень важно. если в семье есть инвалид или пожилой и немощный человек.