Юристы создали открытое обращение и попросили приехать главу СК Бастрыкина в Башкирию

Юристы создали открытое обращение и попросили приехать главу СК Бастрыкина в Башкирию
Юристы создали открытое обращение и попросили приехать главу СК Бастрыкина в Башкирию
Вчера, 17:09ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
27 октября в Уфе состоялась пресс-конференция, в ходе которой юристы и активные граждане обсудили дела, которые расследует СК по Башкирии, об этом сообщил адвокат Александр Войцех.

Сегодня 27 октября в Уфе состоялась пресс-конференция, на которой известные в регионе юристы, адвокаты, журналисты и неравнодушные граждане обсудили уголовные дела, которые расследует региональный следком и составили и общую картину. По мнению участников мероприятия общая картина оказалась не утешительной.

Адвокаты Виталий Буркин и Александр Войцеха заявили о том, что Башкортостан - лидер по числу оправдательных приговоров в отношении вип-персон, уточняется, что большая часть из этих дел расследовалась вторым отделом Следственного управления по региону, во всяком случае такую информацию предоставляют юристы Войцех и Буркин.

Если изучить материалы этих дел, то можно обнаружить одну общую закономерность – следователями искажается объективная картина преступлений и вменяются обвинения, негодные для осуждения, как правило, наименее тяжкие. Либо расследования тянутся годами. также обсуждали в ходе дело отношении черных риэлторов, по которому следователи республиканского СК не наложили арест на ряд квартир, а в результате фигуранты продавали квартиры еще раз в ходе следствия.Александр Войцех

Большинство этих дел Mkset также освещал, ввиду того, что они являются весьма резонансными. Среди них громкие уголовные дела о врачебных злоупотреблениях, о непредоставлении жилья детям сиротам-инвалидам, о рейдерских захватах, о хищениях в Адвокатской палате.

По результатам пресс-конференции участники подписали открытое обращение на имя главы СК России Александра Бастрыкина и генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой принятия решительных мер.

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