Волонтерские центры «Единой России» мобилизованы в помощь медикам

При этом в первую волну коронавирусной инфекции волонтеры передали поликлиникам около 200 легковых машин для доставки докторов на вызовы, а также реанимобили для регионов, где ситуация с коронавирусом была наиболее тяжелой. Были переданы защитные костюмы для врачей и средства индивидуальной защиты для россиян. Кроме этого, ЕР совместно с Агентством стратегических инициатив и Минпросвещения в процессе благотворительной акции «Помоги учиться дома» передала школьникам из малообеспеченных семей для дистанционного обучения свыше 500 тысяч компьютеров и планшетов, сообщает сайт «Единой России».