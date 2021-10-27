Волонтерские центры «Единой России» мобилизованы в помощь медикам

Волонтерские центры «Единой России» мобилизованы в помощь медикам
Волонтерские центры «Единой России» мобилизованы в помощь медикам
Вчера, 19:39ОбществоФото: ER.RU
Волонтеры партии «Единая Россия» оказывают помощь медикам, медучреждениям и россиянам, находящимся на самоизоляции.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал, что волонтеры будут возить врачей на вызовы, ориентировать пациентов в больнице, заполнять документацию и отвечать на звонки в кол-центрах. Об этом информирует nashgorod.ru.

Он отметил, что сейчас необходимо обеспечить врачей горячим питанием, медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Кроме этого, нужно доставлять лекарства и предметы первой необходимости для тех людей, которые лечатся и находятся на самоизоляции.

Турчак считает, что в каждом регионе есть свои индивидуальные запросы. Их также будут обрабатывать волонтеры «Единой России».

Глава партийной комиссии по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко поблагодарил волонтеров и выразил свою признательность за то, что они готовы помочь в любой сложной ситуации.

Он отметил, что сейчас врачи испытывают пиковые нагрузки, а благодаря волонтерам их можно снизить. При этом активисты могут увеличить разъяснительную работу по вакцинации.

Также помочь вызвались и «Волонтеры Победы», «Молодежка ОНФ» и другие волонтерские организации.

Вся информация о том, что необходимо для организации их работы, будет передана в региональные отделения партии. Депутат Госдумы от партии, председатель Совета Ассоциаций волонтерских центров Артем Метелев считает, что волонтеры нуждаются в дополнительном транспорте для работы. Им также необходимы средства индивидуальной защиты и помещения, в том числе и для организации кол-центров.

Известно, что первый волонтерский центр ЕР открыли в прошлом году в марте. После этого в течение месяца открылись и другие волонтерские центры по всей стране. Они объединили свыше 100 тысяч активистов. За период эпидемии волонтеры оказали помощь медперсоналу и миллионам жителей различных регионов, которые находились на самоизоляции.

При этом в первую волну коронавирусной инфекции волонтеры передали поликлиникам около 200 легковых машин для доставки докторов на вызовы, а также реанимобили для регионов, где ситуация с коронавирусом была наиболее тяжелой. Были переданы защитные костюмы для врачей и средства индивидуальной защиты для россиян. Кроме этого, ЕР совместно с Агентством стратегических инициатив и Минпросвещения в процессе благотворительной акции «Помоги учиться дома» передала школьникам из малообеспеченных семей для дистанционного обучения свыше 500 тысяч компьютеров и планшетов, сообщает сайт «Единой России».

«В Башкортостане с 13 октября Указом главы республики был введен обязательный режим самоизоляции для населения старше 65 лет. В связи с этим в данное время волонтерский центр «Наша забота» при региональном исполкоме партии «Единая Россия» работает в усиленном режиме.

Деятельность волонтеров разделена по направлениям — те, кто уверенно общается по телефону, работают в кол-центре, отвечают на звонки обратившихся, принимают заявки и оказывают консультативную помощь. Волонтеры, у которых есть автомобиль, принимают заявки от диспетчера и едут на адрес.

В основном обращаются пожилые граждане с просьбой купить им необходимые продукты и лекарства. В таком случае волонтер идет в магазин и приобретает все необходимое по списку. Расчет с заявителем происходит строго по чеку в момент передачи покупок. Также автоволонтеры принимают заявку от пожилых на помощь в подвозе их в поликлинику для вакцинации от коронавируса. Предусмотрен и развоз бесплатных продуктовых наборов», — сказал заместитель руководителя Башкортостанского регионального исполкома партии «Единая Россия» Александр Мельников.

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