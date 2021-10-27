Власти призвали уфимцев сообщать о фактах подделки справок о вакцинации в полицию

За махинации с сертификатами о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность, уфимцев призвали сообщать о нарушениях в полицию, сообщили в мэрии Уфы 27 октября.

Сегодня, 27 октября, на сайте мэрии Уфы появилось обращение к горожанам. Чиновники призывают сознательных граждан сообщать о фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от COVID-19. Правоохранители активно работают в направлении выявления и пресечения подделки медицинских документах, в частности, речь идет о поддельных сертификатах о проведенной вакцинации от коронавируса. По данным на 20 октября, с начала 2021 года по материалам проверок работников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по было возбуждено 41 уголовное дело по факту подделки медицинских документов, а именно справок о вакцинации от коронавируса. С этого времени к указанному количеству прибавилось еще как минимум два уголовных дела, о которых стало известно 25 октября. В Сибае оперативники УБЭП совместно с коллегами из ФСБ задержали по подозрению в подделке сертификатов медсестру и биолога-лаборанта городской больницы. Сообщений от сознательных граждан о противоправных деяниях ждут круглосуточно, на сайте мэрии опубликован и телефон дежурной части: 8 (347) 237-19-60.

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