Власти опровергли введение комендантского часа в Башкирии на период нерабочих дней

Власти опровергли введение комендантского часа в Башкирии на период нерабочих дней
Власти опровергли введение комендантского часа в Башкирии на период нерабочих дней
Вчера, 14:04ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
После введения комендантского часа в Хакасии в мессенджерах распространяется сообщение об аналогичном решении властей Башкирии. Чиновники заявили, что дополнительное разъяснение будет касаться только торговых центров.

Жители Башкирии заявили, что в мессенджерах распространяется сообщение о якобы вводимом комендантском часе в республике на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В сообщении также говорится о запрете выходить из дома с 18.00 до 06.00 следующего дня. Кроме того, указывается о приостановке работы транспорта, ТЦ и общепита. Ранее подобный час ввели в Хакасии — республика стала первым в стране регионом с подобным ограничением.

Начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская назвала данное сообщение «очевидным фейком». По словам Прочаковской, четкое разъяснение появится по работе торговых центров, а все остальное будет функционировать на основании федеральных разъяснений.

Ранее власти заявляли о закрытии федеральных учреждений культуры в нерабочие дни в Башкирии. В документе кабмина сообщается, что можно будет посещать только театры и музеи. Они будут работать во время длинных выходных, но при этом обеспечивая не более чем 50% посетителей, а после завершения выходных дней — не более 70%.

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