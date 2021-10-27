ВКонтакте больше подстроится под пользователя

Нижнее меню сможет предлагать новые сервисы и учитывать интересы человека: подстраиваться под его потребности — в том числе с использованием алгоритмов машинного обучения — и меняться в зависимости от смены предпочтений пользователя. К примеру, у тех, кто часто смотрит ролики, шоу и фильмы, в нижнем меню может появиться вкладка «Видео» — прямой доступ к платформе VK Видео, которая объединяет более 250 миллионов единиц контента из ВКонтакте, ОК и с других платформ. Активные слушатели музыкальных треков могут увидеть в нижнем меню быстрый переход к Музыке ВКонтакте, любители общаться — разделы «Друзья» или «Сообщества».