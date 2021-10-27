В Уфе завершился первый Международный форум алкогольной индустрии «Высший Градус»

За два дня в мероприятиях форума приняло участие более 400 гостей: представители федеральных и региональных органов власти, отраслевых ассоциаций и союзов, крупных розничных сетей, ведущих предприятий индустрии, в том числе 40 производителей из 40 регионов, импортеры, дистрибьюторы, эксперты, журналисты.
Торжественный старт форуму дали Руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан, председатель совета директоров АО «Башспирт» Александр Сидякин и заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Юрий Васильченко. В своих приветствиях к участникам мероприятия они выразили уверенность в том, что «Высший Градус» — это очередной важный шаг в сторону создания благоприятной среды для конструктивного взаимодействия между государством и бизнесом.
Деловая программа форума открылась пленарным заседанием «Вызовы нового времени: тенденции и развитие рынка алкогольной продукции».
Заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования) Юрий Васильченко в рамках своего выступления на пленарном заседании познакомил участников встречи с перспективами цифровой трансформации отрасли. В частности, он подчеркнул, что цифровизация – это непременное условие перехода индустрии на новый качественный уровень. Три основные составляющие для такого перехода: нормативная база, информационная инфраструктура и информационная безопасность. В целом, цифровая трансформация – это поиск новых бизнес-моделей и создание необходимой технологической платформы.
Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов зачитал приветственное слово Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрея Назарова к делегатам форума.
Далее в своем обращении к участникам заседания Ильшат Фазрахманов поднял вопрос о необходимости пересмотра схемы распределения акцизов на крепкий алкоголь в пользу регионов.
Он обратил внимание на то, что Республика Башкортостан является одним из крупнейших плательщиков акцизов на крепкую алкогольную продукцию в бюджет Российской Федерации. Так, по итогам 2020 года регионом уплачено порядка 9 млрд рублей акцизов на крепкую алкогольную продукцию (на 7% больше, чем в 2019 году), при этом возврат в бюджет Республики Башкортостан снизился на 12%. Данное снижение связано с уменьшением нормативов распределения налоговых доходов от акцизов из федерального бюджета в бюджеты субъектов. Учитывая вклад Башкортостана по уплате акцизов в государственный бюджет, было предложено рассмотреть возможность изменения нормативов распределения налоговых доходов в этой части. Он выразил уверенность, что этот шаг обеспечит развитие производственного потенциала и повысит социальное благополучие Республики Башкортостан.
К слову, эта же идея прозвучала и в приветственном слове Руководителя Администрации главы Республики Башкортостан, Председателя Совета директоров АО «Башспирт» Александра Сидякина. По его словам, пересмотр распределения акцизов даст стимул для наращивания выпуска легальной алкогольной продукции, что, в свою очередь, позволит вытеснить суррогат и контрафакт.
Депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев в беседе с РБК Уфа отметил, что поддерживает вопросы, предусматривающие рост доходов бюджетов республики. «Оценить возможность принятия данной инициативы довольно сложно. Необходимо вносить изменения в бюджетный и налоговый кодексы Российской Федерации. Внесение изменений в эти два кодекса довольно затруднительно, оно сопряжено с громадным количеством изменений в нормативно-правовые акты. Тем не менее, я за обеими руками. В Башкортостане коэффициент бюджетной обеспеченности на уровне 0,8, хотя в Москве больше 2, а в Татарстане — около 1,5, при этом в копилку России мы тоже вносим достаточно большое количество средств», — отметил Качкаев.
Пленарное заседание форума продолжил Александр Коробутов, заместитель директора Департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Министерства финансов Российской Федерации. Он рассказал о мерах по усовершенствованию системы лицензирования компаний алкогольного рынка. Так, например, субъекты федерации получают возможность заключить договор с Росалкогольрегулированием для использования ЕГАИС при выдаче лицензий на розничные продажи алкогольной продукции. Это способно заметно упростить процедуру. Подобный эксперимент в настоящее время реализовывается в Калининградской области. Кроме того, как подчеркнул Александр Коробутов, проведена большая работа, связанная с системой безопасности алкогольной продукции, в частности, изменением технических регламентов: устранены ошибки и неточности в регламентирующих документах, уточнены понятия и прочее.
Директор по развитию регионального бизнеса АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) Андрей Зайцев рассказал участникам заседания о возможностях и условиях выхода российских производителей на экспортные рынки. Он поделился опытом РЭЦ в области поддержки отечественных предприятий в этом направлении, а также информацией о применяемом организацией инструментарии и наработанных механизмах такого взаимодействия. Одна из эффективных форм такого сотрудничества – возмещение затрат на участие российских компаний в крупных зарубежных выставках, где они могут представить свою продукцию потенциальным клиентам.
Модератор встречи – эксперт Владимир Мишеловин (ранее занимал должность начальника контрольно-финансового управления ФАС России) – отметил, что уже в самом названии форума находит отражение и социально-экономическое значение алкогольной отрасли, и уровень конкуренции на всех рынках этой индустрии.
В целом, деловая программа форума охватила проблематику всех направлений рынка.
Так, на круглом столе «Федеральный закон 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации: 100 дней после вступления в силу» обсуждались практика и механизмы реализации норм нового закона, вопросы стимулирования добросовестности контролируемых лиц и профилактические мероприятия. Этот закон призван устранить недостатки действующего правового регулирования государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе несистемность регулирования, недостаточность регулирования вопросов профилактики нарушений обязательных требований, а также неоправданный акцент на проведении проверок, являющихся наиболее затратным как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов мероприятием. Модератором круглого стола выступил Димитрий Бурцев, Помощник руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
В рамках сессии «Формирование конкурентоспособной винодельческой отрасли» делегаты обсудили практику применения действующих федеральных законов – 345-ФЗ и 468-ФЗ, меры поддержки российских виноградарей и виноделов, возможности для укрепления репутации отечественного вина как внутри страны, так и за рубежом. Модератор дискуссии – генеральный директор СРО «Ассоциация «Винодельческий союз» Борис Катрюхин – подчеркнул необходимость расширения площадей виноградных питомников: при существующем запрете на ввоз иностранных саженцев наших собственных крайне недостаточно для декларируемых планов по быстрому росту виноградников. Российские виноделы столкнулись с острым дефицитом сырья. Для преодоления кризиса и наращивания темпов роста отрасли требуется государственная поддержка, в том числе – разрешение на ввоз саженцев и субсидии на их приобретение. В рамках обсуждения звучали также предложения об отмене ограничений в сфере рекламы для российской винодельческой продукции и проведении в России крупной винной выставки европейского уровня при поддержке государства.
На сессии «Экспортный потенциал российской крепкой алкогольной продукции» ее участники обсуждали инструменты поддержки и имеющийся практический опыт в этом направлении.
Модератор встречи – Президент Ассоциации производителей «Русской водки», заместитель Председателя Общественного совета Росалкогольрегулирования Владислав Спирин – рассказал о мерах по защите интересов ответственных производителей крепкого алкоголя. Надо отметить, что водка традиционно занимает высшую строчку в структуре внешней торговли алкоголем. Однако по словам Владислава Спирина, в 2020 году экспорт этой категории снизился на 8%, что составляет порядка 2 млн долларов в денежном выражении. Вот почему так необходима эффективная стратегия укрепления позиций российских производителей на международном рынке и правовая поддержка национального бренда «Русская водка».
Высокий интерес у гостей форума вызвала панельная дискуссия «Розничная торговля: взаимодействие государства и бизнеса – актуальная проблематика и поиск решений». В ней приняли участие представители федеральных сетей «Азбука Вкуса», Х5 Group, «Магнит», «Дикси», а также заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин. Со стороны государства в обсуждении участвовал начальник управления правового обеспечения Росалкогольрегулирования Максим Никитухин. Модератором дискуссии выступил директор группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич.
Владимир Ионкин обратил внимание на то, что к крупным и малым розничным сетям, а также к отдельным магазинам принято применять некий универсальный подход. Однако проблем у больших федеральных сетей, уверен представитель АКОРТ, значительно больше: на них возложено больше ответственности, за ними пристальней наблюдают контролирующие органы. «Сейчас на государственном уровне много говорят о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, – сказал Владимир Ионкин. – Но все-таки 30% всего товарооборота в ритейле обеспечивают именно крупные федеральные сети, где цены на 10% ниже, чем в остальной рознице». Он выразил надежду, что «Высший Градус» станет той площадкой, на которой проблемы и предложения крупных сетей будут услышаны государством.
Как показала дискуссия, одна из главных болевых точек для розницы и для крупного ритейла, в частности, – проблема лицензирования. По мнению спикеров, существующая система нуждается в совершенствовании. В свою очередь, Максим Никитухин рассказал об эксперименте, который проводится сейчас на территории Калининградской области, где уже отлажена выдача лицензий на розничную торговлю алкоголя через ЕГАИС. Этот опыт демонстрирует позитивные результаты, и в Росалкогольрегулировании надеются, что эта практика постепенно распространится и на другие регионы. Сроки реализации подобного проекта в других регионах зависят от инициативы и готовности органов власти субъектов РФ.
В рамках встречи затронули также проблемы применения федеральных законов – 171 ФЗ и 345 ФЗ. Последний вступил в силу 2 июля и внес значительные изменения в регулирование оборота алкогольной продукции, уточнив большое количество терминов и установив новые требования в этой сфере. Так, для розницы сейчас особенно актуальны вопросы, вызванные необходимостью раздельной выкладки вина и шампанского, выпущенных, соответственно, до принятия 345-ФЗ и после. Представители крупнейших федеральных сетей также озвучили свои предложения по решению обозначенных проблем.
На сессии «Продвижение в условиях ограничений» представители отрасли рассказали о новых маркетинговых возможностях, которые открывает для алкогольной продукции интернет-пространство, включая социальные сети, пользовательские видеохостинги, сервисы персональных рекомендаций и т.д. Кроме того, участники встречи обсудили наметившиеся потребительские тренды, изменение покупательского поведения и то, как игрокам рынка правильно реагировать на эту трансформацию.
Помимо деловой программы, для участников форума были организованы дегустации крепкого алкоголя от компании «Башспирт», пивной продукции местного производства от компаний – членов Башкирской ассоциации участников алкогольного рынка (БАУАР), а также вина и шампанского из портфеля компании «МБ группа Импэкс» (МБГ).