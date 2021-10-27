В России на выплаты по нетрудоспособности выделили более 47 миллиардов рублей

В России на выплаты по нетрудоспособности выделили более 47 миллиардов рублей
В России на выплаты по нетрудоспособности выделили более 47 миллиардов рублей
27 октября, 19:01ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Правительство выделило более 47 миллиардов рублей на выплаты по нетрудоспособности.

Правительство выделило 47,1 млрд руб. для социальных выплат по временной нетрудоспособности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Эта сумма будет дополнительно направлена Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий в IV квартале этого года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что выделение дополнительного финансирования связано с распространением коронавируса и ростом сезонной заболеваемости — факторов, из-за которых возросла нагрузка на бюджет фонда.

— Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты, — подчеркнул Михаил Мишустин. Премьер-министр также поручил Минфину обеспечить оперативное выполнение этого распоряжения и как можно скорее перечислить ФСС необходимые средства.

выплаты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы