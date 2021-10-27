В России на выплаты по нетрудоспособности выделили более 47 миллиардов рублей

Правительство выделило 47,1 млрд руб. для социальных выплат по временной нетрудоспособности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Эта сумма будет дополнительно направлена Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий в IV квартале этого года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Отмечается, что выделение дополнительного финансирования связано с распространением коронавируса и ростом сезонной заболеваемости — факторов, из-за которых возросла нагрузка на бюджет фонда.
— Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты, — подчеркнул Михаил Мишустин. Премьер-министр также поручил Минфину обеспечить оперативное выполнение этого распоряжения и как можно скорее перечислить ФСС необходимые средства.