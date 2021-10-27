В России на выплаты по нетрудоспособности выделили более 47 миллиардов рублей

— Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты, — подчеркнул Михаил Мишустин. Премьер-министр также поручил Минфину обеспечить оперативное выполнение этого распоряжения и как можно скорее перечислить ФСС необходимые средства.