В России дешевеют доски и фанера

Лесопромышленная продукция начала дешеветь по отношению к значениям, зафиксированным во II квартале 2021 года, и ставших максимальными. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Коммерсант» и данные агентства WhatWood. В то же время цена все равно остается более высокой по сравнению с показателями предыдущих нескольких лет.