В России дешевеют доски и фанера

Стоимость продукции лесопромышленного комплекса и пиломатериалов в России начала снижаться – специалисты ссылаются на сокращение объемов спроса на доски и фанеру, а также на окончание строительного сезона.
Лесопромышленная продукция начала дешеветь по отношению к значениям, зафиксированным во II квартале 2021 года, и ставших максимальными. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Коммерсант» и данные агентства WhatWood. В то же время цена все равно остается более высокой по сравнению с показателями предыдущих нескольких лет.
Наиболее существенно потеряла в стоимости OSB – ориентировано-стружечная плита. С июля 2021 года ее цена сократилась на 35%. В настоящее время лист размером 1250×2500 и толщиной 6 мм можно приобрести по цене в 762 руб. (без НДС) – это почти в два раза дороже, чем в октябре прошлого года.
Эксперты считают, что выравнивание цен обусловлено снижением объема спроса. Покупатели не готовы платить много за лесопромышленную продукцию. Сокращение себестоимости ряда товаров обусловлена фактором сезонности – к концу осени активность в сфере строительства традиционно снижается.