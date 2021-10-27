В Башкирии с сегодняшнего дня перестали принимать ПЦР-тесты в общественных местах

В Башкирии с сегодняшнего дня перестали принимать ПЦР-тесты в общественных местах
В Башкирии с сегодняшнего дня перестали принимать ПЦР-тесты в общественных местах
Вчера, 08:24ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
27 октября ПЦР-тест теряет свою силу при входе в ТЦ, кинотеатры, театры, фитнес-клубы, салоны красоты, и заведения общепита вместимостью более 50 человек, согласно указу главы Башкирии.

С сегодняшнего дня отрицательный ПЦР-тест больше не является одним из документов, который позволяет посещать общественные места во время коронавирусных ограничений. Больше по справке об отсутствии вируса нельзя будет попасть ни в торговые центры, ни в кинотеатры, ни в театры, ни в фитнес-клубы, ни в салоны красоты, по справке закрыт вход будет и в заведения общепита вместимостью более 50 человек.

С сегодняшнего дня только сертификат о вакцинации или справка о перенесенном заболевании позволят попасть в то или иное заведения из списка.

Важно отметить, что ПЦР-тест будет действителен в больницах при плановой и срочной госпитализации пациентов.

– Необходимо настойчиво разъяснять суть наших санитарно-эпидемиологических требований жителям и руководителям крупных предприятий. Убеждать, что вакцинация единственный способ создать коллективный иммунитет, – заявил Радий Хабиров, сообщая о данном нововведении.

Напомним. что очередные изменения в указ о повышенной готовности были внесены 7 октября и давали еще непривитым гражданам нужную фору, те самые три недели для того, чтобы завершить вакцинацию. Сегодня этот срок вышел.

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