В Башкирии с сегодняшнего дня перестали принимать ПЦР-тесты в общественных местах

С сегодняшнего дня отрицательный ПЦР-тест больше не является одним из документов, который позволяет посещать общественные места во время коронавирусных ограничений. Больше по справке об отсутствии вируса нельзя будет попасть ни в торговые центры, ни в кинотеатры, ни в театры, ни в фитнес-клубы, ни в салоны красоты, по справке закрыт вход будет и в заведения общепита вместимостью более 50 человек.
С сегодняшнего дня только сертификат о вакцинации или справка о перенесенном заболевании позволят попасть в то или иное заведения из списка.
Важно отметить, что ПЦР-тест будет действителен в больницах при плановой и срочной госпитализации пациентов.
– Необходимо настойчиво разъяснять суть наших санитарно-эпидемиологических требований жителям и руководителям крупных предприятий. Убеждать, что вакцинация единственный способ создать коллективный иммунитет, – заявил Радий Хабиров, сообщая о данном нововведении.
Напомним. что очередные изменения в указ о повышенной готовности были внесены 7 октября и давали еще непривитым гражданам нужную фору, те самые три недели для того, чтобы завершить вакцинацию. Сегодня этот срок вышел.