В Башкирии около 50% погибших в пожаре граждан были пьяны

В Башкирии около 50% погибших в пожаре граждан были пьяны
В Башкирии около 50% погибших в пожаре граждан были пьяны
Вчера, 19:26ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
В регионе за неполный год при пожарах погибло 211 местных жителей, из которых около 50% находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

По данным за неполный 2021 год в Башкирии во время пожара погибло 211 человек. Как сообщает пресс-служба МЧС региона, 96 человек, что составляет 45,2% от общего числа погибших, на момент возгорания находились в состоянии алкогольного опьянения. Вторая причина, которая способствовала смерти жителей республики – сон, в данных обстоятельствах погиб 51 человек, что составляет 24,4%. Третья причина – преклонный возраст – погибло 13 людей в возрасте.

Известно также, что больше половины погибших являются мужчины – 153 человека, а женщин среди погибших – 55 человек.

Отметим, что в конце прошлой недели число погибших составляло 191 человек. Так, только за 9 месяцев текущего года количество погибших во время пожаров уже значительно больше, чем в прошлом году, когда данный показатель был 163 человека. Между тем, по пожарам идет снижение — 8875 случаев, в прошлом году было зарегистрировано 9365 пожаров.

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