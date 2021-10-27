В Башкирии чиновникам не нашли авиаперевозчика за 20,4 миллионов рублей

В середине октября на портале госзакупок Минтрансом Башкирии был объявлен аукцион на организацию авиаперелетов для официальных лиц и делегаций региона. искали самолет вместимостью не менее пяти пассажирских мест и двух двигателей, снабженный навигационным оборудованием для дневного пилотирования, радиовысотомером с сигнализатором опасной высоты, а также системами предупреждения столкновения самолётов в воздухе и кондиционирования.
Однако вчера, 26 октября стало известно о том, что аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Напомним, летом подобный аукцион стоимостью 11,8 миллионов рублей состоялся и выиграла его авиакомпания «Ютэйр
Планировались согласно закупке полеты чиновников дальностью не менее 2,2 тысячи километров и продолжительностью не менее пяти часов. От самолета требовалась крейсерская скорость не менее 500 км/час. Начальная (максимальная) цена закупки в 20,4 миллионов рублей формировалась исходя из стоимости летного часа в 551,7 тысяч рублей. Оплачивать перелеты планировалось из бюджета Башкирии
В техническом задании указывалось, что исполнитель должен организовать авиаперевозки на самолете для пассажиров и багажа с борпроводниками, обслуживание в VIP-залах, залах официальных лиц и делегаций и питание на борту.
Напомним и то, что в начале июня 2021 года власти Башкирии выделили на авиаперелеты участников всемирной Фольклориады 56,6 миллионов рублей.