В Башкирии чиновникам не нашли авиаперевозчика за 20,4 миллионов рублей

В середине октября на портале госзакупок Минтрансом Башкирии был объявлен аукцион на организацию авиаперелетов для официальных лиц и делегаций региона. искали самолет вместимостью не менее пяти пассажирских мест и двух двигателей, снабженный навигационным оборудованием для дневного пилотирования, радиовысотомером с сигнализатором опасной высоты, а также системами предупреждения столкновения самолётов в воздухе и кондиционирования.