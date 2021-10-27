Уфимцы проиграли суд против главы Башкирии Радия Хабирова из-за антиковидного указа

Напомним, что 7 октября на первом судебном процессе выяснилось, что пункт 10.1 в указе Радия Хабирова о режиме повышенной готовности был отменен, именно его должны были обжаловать истцы. При оглашении результата заседания суд заявил, что ещё 9 сентября этот пункт стал недействительным, в связи с этим акт не может быть предметом судебной проверки. Стоит отметить, что после отмены пункта 10.1, который рассматривался в суде, появился пункт под номером 12 с практически такой же формулировкой.