Уфимцы проиграли суд против главы Башкирии Радия Хабирова из-за антиковидного указа

Уфимцам отказали в удовлетворении иска против главы Башкирии Радия Хабирова. Девять уфимцев, выступавших по делу истцами, считают антиковидный указ Хабирова о режиме повышенной готовности нарушающим права человека и противоречащим Конституции РФ.
- Суд отказал в удовлетворении иска, в котором истцы просили признать недействительными требования в указе главы республики. Представитель Роспотребнадзора в процессе прений перед вынесением решения акцентировала внимание суда на то, что слушатели смеялись и аплодировали во время процесса, в то время как "врачи в красных зонах истощены, а система здравоохранения не выдерживает нагрузки", - сообщает журналист Mkset из зала суда.
Накануне на заседании произошла стычка истцов с представителем Роспотребнадзора. Истцы также выразили свое недоверие к прокурору, который сидел на стороне ответчиков, чему удивились слушатели по делу. Решение после многочасовых прений так и не было вынесено.
Напомним, что 7 октября на первом судебном процессе выяснилось, что пункт 10.1 в указе Радия Хабирова о режиме повышенной готовности был отменен, именно его должны были обжаловать истцы. При оглашении результата заседания суд заявил, что ещё 9 сентября этот пункт стал недействительным, в связи с этим акт не может быть предметом судебной проверки. Стоит отметить, что после отмены пункта 10.1, который рассматривался в суде, появился пункт под номером 12 с практически такой же формулировкой.