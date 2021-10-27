Уфимцы проиграли суд против главы Башкирии Радия Хабирова из-за антиковидного указа

Уфимцы проиграли суд против главы Башкирии Радия Хабирова из-за антиковидного указа
Уфимцы проиграли суд против главы Башкирии Радия Хабирова из-за антиковидного указа
Вчера, 17:32ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Жителям города, выступавшим против антиковидного указа, отказано в удовлетворении иска. Такое решение вынес Кировский районный суд 27 октября, сообщает журналист Mkset из зала суда.

Уфимцам отказали в удовлетворении иска против главы Башкирии Радия Хабирова. Девять уфимцев, выступавших по делу истцами, считают антиковидный указ Хабирова о режиме повышенной готовности нарушающим права человека и противоречащим Конституции РФ.

- Суд отказал в удовлетворении иска, в котором истцы просили признать недействительными требования в указе главы республики. Представитель Роспотребнадзора в процессе прений перед вынесением решения акцентировала внимание суда на то, что слушатели смеялись и аплодировали во время процесса, в то время как "врачи в красных зонах истощены, а система здравоохранения не выдерживает нагрузки", - сообщает журналист Mkset из зала суда.

Накануне на заседании произошла стычка истцов с представителем Роспотребнадзора. Истцы также выразили свое недоверие к прокурору, который сидел на стороне ответчиков, чему удивились слушатели по делу. Решение после многочасовых прений так и не было вынесено.

Напомним, что 7 октября на первом судебном процессе выяснилось, что пункт 10.1 в указе Радия Хабирова о режиме повышенной готовности был отменен, именно его должны были обжаловать истцы. При оглашении результата заседания суд заявил, что ещё 9 сентября этот пункт стал недействительным, в связи с этим акт не может быть предметом судебной проверки. Стоит отметить, что после отмены пункта 10.1, который рассматривался в суде, появился пункт под номером 12 с практически такой же формулировкой.

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