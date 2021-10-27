Суд оштрафовал на 2000 рублей жестко задержанную без QR-кода пенсионерку в Башкирии

Примечательно, что вчера, 26 октября сообщалось о том, что суд переквалифицировал дело Звонаревой. Ранее Звонаревой вменяли неповиновение законному требованию полиции, но по сообщению адвоката Звонаревой Павла Осипова, статью её было решено изменить. 26 октября Валентину Звонареву будут судить по статье о невыполнении правил поведения при угрозе чрезвычайной ситуации, сообщало «Эхо Москвы в Уфе». Однако как можно заметить за неповиновение полиции пенсионерку все же осудили, а суд за невыполнение правил при ЧС ей еще предстоит.