Суд оштрафовал на 2000 рублей жестко задержанную без QR-кода пенсионерку в Башкирии

Суд оштрафовал на 2000 рублей жестко задержанную без QR-кода пенсионерку в Башкирии
Суд оштрафовал на 2000 рублей жестко задержанную без QR-кода пенсионерку в Башкирии
Вчера, 17:26ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
27 октября суд привлек Валентину Звонареву к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан привлек к административной ответственности 65-летнюю пенсионерку Валентину Звонареву за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции

Суд установил, что 17 октября 2021 года Звонарева в салоне автобуса оказала неповиновение законному требованию сотрудника полиции , инспектор ППС УМВД Стерлитамака выявил нарушение требований указа «О введении режима «Повышенная готовность» и потребовал Звонареву пройти в опорный пункт для составления протокола.

Звонарева отказалась выходить из автобуса, вела себя агрессивно, хваталась руками за сиденья, упиралась ногами, пыталась вызвать чувство сострадания со стороны других пассажиров и настроить их против сотрудников полиции.

Суд исследовал видеозапись и материалы дела, опросил свидетелей и признал Звонареву виновной, а в качестве наказания оштрафовал пенсионерку на две тысячи рублей. Отмечается и то, что постановление суда еще не вступило в законную силу.

Примечательно, что вчера, 26 октября сообщалось о том, что суд переквалифицировал дело Звонаревой. Ранее Звонаревой вменяли неповиновение законному требованию полиции, но по сообщению адвоката Звонаревой Павла Осипова, статью её было решено изменить. 26 октября Валентину Звонареву будут судить по статье о невыполнении правил поведения при угрозе чрезвычайной ситуации, сообщало «Эхо Москвы в Уфе». Однако как можно заметить за неповиновение полиции пенсионерку все же осудили, а суд за невыполнение правил при ЧС ей еще предстоит.

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