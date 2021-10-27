Суд над Хабировым, вакцинация и обновленная конституция. Итоги дня в Башкирии

Жители исторической улицы Уфы сообщили о мародерах в объектах культурного наследия. 27 октября о мародерах, которые приехали к расселенным домам под номерами 29 и 31 по улице Октябрьской революции на газелях и вывозят предметы старины, сообщили архзащитники в социальных сетях. По словам Абрамичевой сообщают об этом жильцы еще не расселенных домов. Подтверждает приезд незванных гостей на будущую пешеходную улицу и член СПЧ при Главе Башкирии и архзащитница Эльза Маулимшина. Маулимшина пишет, что ей с утра звонят местные жители и сообщают об актах мародерства.