Суд над Хабировым, вакцинация и обновленная конституция. Итоги дня в Башкирии

Суд над Хабировым, вакцинация и обновленная конституция. Итоги дня в Башкирии
Суд над Хабировым, вакцинация и обновленная конституция. Итоги дня в Башкирии
Вчера, 20:30ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Главные события 27 октября в Уфе и в Башкирии.

Уфимцы проиграли суд против главы Башкирии Радия Хабирова из-за антиковидного указа. Уфимцам отказали в удовлетворении иска против главы Башкирии Радия Хабирова. Девять уфимцев, выступавших по делу истцами, считают антиковидный указ Хабирова о режиме повышенной готовности нарушающим права человека и противоречащим Конституции РФ. Накануне на заседании произошла стычка истцов с представителем Роспотребнадзора. Истцы также выразили свое недоверие к прокурору, который сидел на стороне ответчиков, чему удивились слушатели по делу. Решение после многочасовых прений так и не было вынесено.

Жители республики задаются вопросом, как подтвердить факт перенесенного заболевания тем, кто не получил положительный результат ПЦР-теста, но имеет справку о высоком титре антител к коронавирусу. В минздраве подтвердили, что справку через госуслуги в таком случае получить не получится. Однако с 8 ноября меняется форма сертификата о вакцинации, где будут указываться дополнительные данные, в том числе о перенесенных заболеваниях, где будет в том числе указываться код u07.2, означающий неподтвержденный коронавирус.

Обновленный текст Конституции Башкортостана был опубликован Госсоветом республики. Сегодня, 27 октября, на сайте Госсобрания был опубликован новый обновленный текст Конституции Башкортостана. С текстом можно ознакомиться как на русском, так и на татарском языках. Госсобрание Башкирии опубликовало обновленный текст Конституции РБ на русском и на башкирском языках. Как отмечает спикер собрания Константин Толкачев, депутатами была «проведена большая работа по внесению изменений в Основной Закон нашей республики».

Жители исторической улицы Уфы сообщили о мародерах в объектах культурного наследия. 27 октября о мародерах, которые приехали к расселенным домам под номерами 29 и 31 по улице Октябрьской революции на газелях и вывозят предметы старины, сообщили архзащитники в социальных сетях. По словам Абрамичевой сообщают об этом жильцы еще не расселенных домов. Подтверждает приезд незванных гостей на будущую пешеходную улицу и член СПЧ при Главе Башкирии и архзащитница Эльза Маулимшина. Маулимшина пишет, что ей с утра звонят местные жители и сообщают об актах мародерства.

Размер родительской платы в Уфе вырастет уже в ноябре этого года. Плата за ребенка в детском саду в Уфе с ноября повысится на 25 рублей, следовательно, день в учреждении будет стоить уже 151 рубль. В администрации Уфы также подсчитали, что пребывание ребенка в детском саду в течение 21 дня обойдется родителям в 3 171 рубль.

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