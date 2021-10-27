Семейные радости: в Уфе детский парк приготовил развлечения для детей и их родителей

Как вы представляете себе идеальный семейный уик-энд? Предлагаем такой вариант: старший ребенок резвится на аттракционах под присмотром инструктора, младший играет с воспитателем и другими детишками, а папа с мамой неподалеку едят пиццу и мило общаются друг с другом. Если такой план вам по душе, то детский парк развлечений «Мегалэнд» площадью более 4000 квадратных метров ждет вас!
Безусловный хит - веревочный «Экстрим-парк», имеющий четыре трассы. Для самых маленьких подойдет трасса высотой 30-50 сантиметров над уровнем пола, а самая сложная трасса для взрослых - на уровне 8-10 метров.
Детский лабиринт содержит туннели и потайные комнаты, - это отличный способ почувствовать себя детьми-шпионами.
Батутная арена, мягкие горки и самый большой в городе надувной батут абсолютно точно не оставят детей равнодушными. Здесь разрешается веселиться на полную катушку и при этом скакать, лазить, карабкаться, бегать и т.д.
За каждым аттракционом в парке развлечений закреплен инструктор, который следит за безопасностью. Все инструкторы прошли специальное обучение.
Более 30 современных развлекательных аппаратов отлично подходят для того, чтобы стать следующим этапом детского уик-энда. Там можно дать отдых наскакавшимся детским ножкам, но при этом задействовать внимание, ловкость и другие важные качества.
Самых удачливых ждет большая призотека, в которой призовые «билетики» с аттракционов «Мегалэнда» можно обменять на множество призов.
Постоянные посетители детского парка «Мегалэнд» уже знают, что каждую среду там действует классная акция «Игромания», которая распространяется на аттракционы и игровые аппараты. В этот день можно здорово повеселиться на одном из аттракционов всего за 100 рублей, а за 40 рублей поиграть в развлекательные аппараты. В акции имеются ограничения, уточнить их можно у сотрудников парка.
Отдельного внимания заслуживает детский сад, в котором родители оставляют малышей под присмотром гувернеров.
Детский парк развлечений «Мегалэнд» прекрасно подходит для празднования дней рождений и других детских групповых праздников, а также программ для школьных классов. Набегавшись, напрыгавшись и навеселившись на разных аттракционах, именинники и их гости смогут передохнуть и перекусить в одной из комнат-трансформеров, расположенных под крылом впечатляющего самолета Ан-2. Родителям нужно выяснить, кто является любимым персонажем их ребенка, и сообщить об этом сотрудникам детского парка, а они уже составят яркий сценарий праздника. Это событие можно дополнить праздничными элементами – гелиевыми шариками, мыльными пузырями, шоу со спецэффектами и т.д.
В уютном кафе посетителям предложат более 10 видов итальянской лепешки, другие блюда европейской и детское меню. Все будет приготовлено здесь же, на кухне развлекательного комплекса.
В нынешнее непростое время детский парк работает в соответствии с требованиями указа главы Республики Башкортостан. Услуги в парке предоставляются при предъявлении удостоверения личности, сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019 в электронном или распечатанном виде либо справку о перенесённом в течение 6 месяцев заболевании новой короновирусной инфекцией. Регулярно проводится санитарная обработка аттракционов.
- Мы все надеемся, что тревожные времена скоро пройдут. Мы работаем для того, чтобы дети не грустили и рады видеть их вместе с родителями. Надеемся, что ситуация скоро нормализуется, дополнительных ограничений не будет. Мы работаем без выходных и перерывов. Вход бесплатный, внутри парка действуют игровые карты, - рассказали сотрудники детского парка развлечений «Мегалэнд».
Адрес: г. Уфа, улица Энтузиастов, 20, ТРК «Планета».
Телефон: +7 (347) 216-94-16.