Семейные радости: в Уфе детский парк приготовил развлечения для детей и их родителей

Детский парк развлечений «Мегалэнд» прекрасно подходит для празднования дней рождений и других детских групповых праздников, а также программ для школьных классов. Набегавшись, напрыгавшись и навеселившись на разных аттракционах, именинники и их гости смогут передохнуть и перекусить в одной из комнат-трансформеров, расположенных под крылом впечатляющего самолета Ан-2. Родителям нужно выяснить, кто является любимым персонажем их ребенка, и сообщить об этом сотрудникам детского парка, а они уже составят яркий сценарий праздника. Это событие можно дополнить праздничными элементами – гелиевыми шариками, мыльными пузырями, шоу со спецэффектами и т.д.