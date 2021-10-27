Прокуратура Башкирии пожурила главу Минстроя за освоение денег на жилье детям-сиротам

Прокуратура Башкирии пожурила главу Минстроя за освоение денег на жилье детям-сиротам
Прокуратура Башкирии пожурила главу Минстроя за освоение денег на жилье детям-сиротам
Вчера, 10:08ОбществоИрина ДеревянчукФото: Пресс-служба прокуратуры РБ
26 октября зампрокурора Башкирии Сергей Воротынцев объявил предостережение исполняющему обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Егору Родину на низкое освоение средств на жилье детям-сиротам, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о вынесенном заместителем прокурора Башкирии Сергеем Воротынцевым предостережении в отношении и.о. министра строительства и архитектуры Башкирии Егора Родина.

Надзорное ведомство недовольно недостаточным освоением бюджетных денег (950 миллионов рублей, предназначенных на покупку 650 квартир), которые в текущем году для покупки жилья детям-сиротам и другим лицам приравненным к ним.

Родина надзорное ведомство предупредило о том что нарушение прав данной категории граждан недопустимо, как и неэффективное использования бюджетных денег.

Пресс-служба прокуратуры также подчеркнула, что соблюдение жилищных прав детей-сирот находится на постоянном контроле ведомства.

В Башкирии проблема с предоставлением жилья существует не только для сирот, но и для детей-инвалидов. В сентябре в Туймазах мамы детей-инвалидов объявили голодовку из-за волокиты с социальным жильем.

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