Представитель по иску против Хабирова назвала Роспотребнадзор предателем родины

После слов представителя из Роспотребнадзора со ссылкой на ВОЗ, истец Юсупова заявила, что Роспотребнадзор является иностранной организацией. Процесс выдался шумным — слушатели выкрикивали с места, аплодировали и пытались вести видеосъемку.

27 октября продолжили рассматривать дело против главы республики и новых коронавирусных ограничений. В ходе прений представитель истцов Юсупова задавала вопросы Роспотребнадзору, но большую их часть суд отклонил по причине того, что они не относились к исковому требованию. Один вопрос суд все-таки принял, Юсупова поинтересовалась, почему справки о перенесенном коронавирусе действуют только в течение 6 месяцев. Заместитель начальника регионального управления Роспотребнадзора Лира Фарвазова пояснила, что ведомство придерживается правил и исследований Всемирной Организации Здравоохранения. На что Юсупова ответила достаточно резко: «Раз вы придерживаетесь правил ВОЗа, значит вы иностранная организация. А это уже измена родине!» После слов представителя истцов слушатели начали аплодировать в зале суда. Один из присутствующих отметил, что сам ВОЗ спонсируется Биллом Гейтсом. На процессе слушатели вели себя достаточно шумно и вызывающе, некоторые выкрикивали прямо с места и вслух комментировали слова судьи. Несколько человек начали снимать на камеру телефона без разрешения суда, после чего им было сделано предупреждение. Ранее 26 октября прошло очередное заседание по иску жителей города против антиковидных решений главы республики. На перерыве произошла стычка между сотрудником Роспотребнадзора и уфимцами.

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