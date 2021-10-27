На Ямале начнут оглашать приговор бизнесмену, скрывшему от налогов 800 миллионов

В суде Нового Уренгоя начнут оглашать приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении предпринимателя Олега Ситникова, который обвиняется в сокрытии от налогов почти 800 миллионов рублей.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на СУ СКР по региону, гособвинение настаивает на наказании для Олега Ситникова в виде семи лет колонии общего режима. Кроме того, он, по мнению прокуратуры, три года не должен заниматься предпринимательской деятельностью. Зачитывать приговор в городском суде будут на протяжении двух дней. Предпринимателя задержали в июне этого года. В период с весны 2018 по октябрь 2019 года Ситников, зная, что его предприятие накопило свыше 84,5 миллионов рублей долгов по налогам, скрыл их от сотрудников налоговой службы. Другие его налоговые преступления оцениваются в сумму более 700 миллионов рублей. Эти деньги, по мнению следствия, должен был получить бюджет.

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