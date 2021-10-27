На Ямале начнут оглашать приговор бизнесмену, скрывшему от налогов 800 миллионов

На Ямале начнут оглашать приговор бизнесмену, скрывшему от налогов 800 миллионов
На Ямале начнут оглашать приговор бизнесмену, скрывшему от налогов 800 миллионов
Вчера, 16:41ОбществоФото: pixabay.com
В суде Нового Уренгоя начнут оглашать приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении предпринимателя Олега Ситникова, который обвиняется в сокрытии от налогов почти 800 миллионов рублей.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на СУ СКР по региону, гособвинение настаивает на наказании для Олега Ситникова в виде семи лет колонии общего режима. Кроме того, он, по мнению прокуратуры, три года не должен заниматься предпринимательской деятельностью. Зачитывать приговор в городском суде будут на протяжении двух дней.

Предпринимателя задержали в июне этого года. В период с весны 2018 по октябрь 2019 года Ситников, зная, что его предприятие накопило свыше 84,5 миллионов рублей долгов по налогам, скрыл их от сотрудников налоговой службы. Другие его налоговые преступления оцениваются в сумму более 700 миллионов рублей. Эти деньги, по мнению следствия, должен был получить бюджет.

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