Модульбанк ввел услугу бесплатного бухгалтера для продавцов на маркетплейсах

Сервис предполагает работу бухгалтеров, которые специализируется на особенностях учета для маркетплейсов. Специалисты несут финансовую ответственность за точность расчетов. В обязанности бухгалтера будет входить, например, учет операций импорта, включая торговлю с Китаем, и валютных операций, расчет налогов и подготовка отчетности в налоговую. Не предусмотрено ограничений по числу маркетплейсов, пишет newsnn.ru.
Член правления Модульбанка Павел Семенов рассказал, что МаркетБухгалтер предлагает принципиально новое для рынка решение. Во-первых, это не робот или алгоритм, а живой человек с профессиональным опытом, который сможет общаться с клиентом и отвечать на вопросы. Во-вторых, сервис является надежным для продавцов, так как МаркетБухгалтер несет финансовую ответственность. «Лучше потратить время с пользой для бизнеса, а бухгалтерией займемся мы», — резюмирует Семенов.
Сервис Маркетплейс от Модульбанка был запущен в работу в начале октября. Он ориентирован на предпринимателей, которые уже продают или хотели бы вести торговлю на маркетплейсах. Он объединяет инструменты, которые нужны для старта бизнеса и комфортной работы с растущей прибылью. Так, к ним относится сервис для аналитики продаж МаркетМетрика, позволяющий моментально выводить средства на расчетный счет. При этом комиссия при выводе на карту физлиц составит 0-0,4%, а операции защищены от блокировок счета: нет лимитов и заградительных тарифов. Снять деньги в банкомате можно с комиссией 1%.
Данный пакет подойдет и опытным продавцам, и тем, кто только делает первые шаги в данном направлении. Он позволит выбрать нишу для старта, сократить риски и выбрать наиболее оптимальные варианты вложений. Пакет предоставляется бесплатно до конца 2021 года.
В ближайшее время Модульбанк планирует введение дополнительных опций, среди которых предусмотрены специальные тарифы, МаркетИнститут (центр обучения торговле на маркетплейсах). Кроме того, будет запущен сервис МаркетМенеджер, позволяющий сопровождать торговлю, начиная от подготовки карточек товаров и заканчивая помощью в закупках.