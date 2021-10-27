Модульбанк ввел услугу бесплатного бухгалтера для продавцов на маркетплейсах

Сервис Маркетплейс от Модульбанка был запущен в работу в начале октября. Он ориентирован на предпринимателей, которые уже продают или хотели бы вести торговлю на маркетплейсах. Он объединяет инструменты, которые нужны для старта бизнеса и комфортной работы с растущей прибылью. Так, к ним относится сервис для аналитики продаж МаркетМетрика, позволяющий моментально выводить средства на расчетный счет. При этом комиссия при выводе на карту физлиц составит 0-0,4%, а операции защищены от блокировок счета: нет лимитов и заградительных тарифов. Снять деньги в банкомате можно с комиссией 1%.