Каспийских тюленей могут исключить из Красной книги

В пресс-конференции приняли участие в онлайн-формате губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирина Маканова и председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.
Главной целью проекта станет комплексное исследование каспийского тюленя, пишет newsnn.ru. Сейчас он находится в Красной книге. Изучение этого животного в подобном масштабе пройдет впервые за десять лет. В нем примут участие представители фонда «Чистые моря» и Астраханского государственного заповедника. Участники экспедиции проведут авиамониторинг, возьмут биопробы и поставят спутниковые радиометки на животных.
Глава научной группы экспедиции, ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов продемонстрировал датчики, которые будут установлены на тюленях. Он подчеркнул, что для животных они полностью безопасны. Метки закрепляют на холке тюленя или его спине с помощью клея, при этом животные избавляются от них при первой же линьке.
Если животное меньше среднего размера, болеет или же это беременная самка, то датчик ей не устанавливают. Поддержку комплексному исследованию оказали партнеры экологического проекта «Душа Каспия». В них входят компании ПАО «Лукойл», ФГУП «Росморпорт» и Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ». Примечательно, что у всех организаций разные направления деятельности, но все они готовы участвовать в сохранении экологии Каспия.
Василий Богословский, генеральный директор фонда «Чистые моря» (оператор проекта «Душа Каспия»), пожелал развития данному экологическому проекту и выразил надежду, что он объединит учёных, политиков, представителей бизнеса и общественности всех прикаспийских государств.