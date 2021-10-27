Каспийских тюленей могут исключить из Красной книги

Глава научной группы экспедиции, ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов продемонстрировал датчики, которые будут установлены на тюленях. Он подчеркнул, что для животных они полностью безопасны. Метки закрепляют на холке тюленя или его спине с помощью клея, при этом животные избавляются от них при первой же линьке.