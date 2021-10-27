Как пользоваться распылителем краски

Допустим, вам предстоят крупные малярные работы наподобие окраски стен внутри или снаружи дома. Или вы хотите покрасить что-либо поменьше, но со множеством труднодоступных мест — например, мебель. Допустим, вы хотите сделать это молниеносно. Если вам нужна качественная отделка, но вы не хотите тратить кучу времени на работу валиком или кистью, вы можете научиться пользоваться распылителем краски.
Честно говоря, при покраске распылителем половина времени обычно уходит на подготовку. Подготовка комнаты или площадки, которую вы собираетесь красить, не менее важна, чем сама работа. Дело в том, что распыление краски по всей стене приводит к большому беспорядку, даже если у вас твёрдая рука и надёжная техника.
Если вы работаете внутри, вам лучше убрать из комнаты все ценные вещи. Вам придётся вынести всю мебель, ковры и предметы, которые вы не хотите испачкать краской. Но у этого есть своё преимущество. Так как в комнате не останется мебели, не за что будет цепляться шлангам. Но если убрать мебель полностью невозможно, хотя бы передвиньте её в центр комнаты и накройте плёнкой.
Что касается самой рабочей поверхности, закройте всё, что вы не хотите красить. Прикройте тряпками пол. Малярный скотч и плёнка с бумагой должны обезопасить окна и элементы отделки от попадания брызг.
Температура — более важная переменная, чем, вероятно, многие из нас думают. Избегайте ведение малярных работ в обоих вариантах экстремальных погодных условий, будь то жарко или холодно. В жару краска высыхает слишком быстро, не успевая схватываться. На чрезмерном холоде забивается распылитель. В идеале лучше красить при температурах от 7°С до 24°С. Также, по возможности, избегайте работать под прямыми солнечными лучами. Это приводит к слишком быстрому высыханию краски.
После решения всех предыдущих вопросов вам придётся позаботиться о своей безопасности. Удостоверьтесь, что ваша рабочая площадка хорошо вентилируется. Убедитесь, что у вас есть хоть какая-то защита от вредных испарений. Было бы разумно иметь под рукой респиратор или маску.
Кроме того, подготовьтесь к тому, что эта работа грязная. Не повредят очки, особенно если вы планируете красить над головой. Вам также нужно надеть что-либо, что вы не боитесь полностью испачкать, купить комбинезон или работать нагишом.
Как только вы всё подготовили, вы можете начинать смешивать покрасочный материал. Хорошенько перемешав (или встряхнув) краску, пропустите её через сито, чтобы удалить весь мусор, который может забить распылитель.
Имейте в виду, что каждый краскопульт работает по-своему. Вы должны сначала его опробовать, чтобы понять, насколько интенсивно распыляется краска, и какую ширину полосы даёт сопло. Это хорошая возможность попрактиковаться в технике распыления.
Профессионалы разбираются в наконечниках распылителей, и быстро находят общий язык со своими инструментами. Но у вас, предположительно, может не быть опыта такого опыта. Поэтому не торопитесь.
Что касается техники покраски распылителем, сохраняйте как можно более стабильной дистанцию между пульверизатором и поверхностью. Это важно помнить, потому что если дать руке свободу, плод вашего труда окажется неровным и пятнистым. Чтобы этого не случилось, держите сопло перпендикулярно поверхности, когда перемещаете пистолет из стороны в сторону. Пользуйтесь запястьем. Старайтесь держать носик на 25-30 см от стены или того, что вы красите. Это важно, потому что от расстояния зависит, сколько краски вы нанесёте. Если вы наполовину уменьшите рекомендованную дистанцию, вы нанесёте в 4 раза больше краски!
Чтобы не получить слишком густое пятно, начинайте движение до того, как нажмёте на курок и начнёте распыление. Краскораспылитель, если вы с этим ещё не разобрались, подаёт материал быстро. Вам нужно двигаться так же быстро, чтобы не получился слишком толстый слой краски. Обычно мы рекомендуем проходить 60-90 см в секунду.
Если вы работаете на большой поверхности, настройте распылитель так, чтобы он создавал цепкий, без потёков, отпечаток. Для масштабной работы отпечаток шириной 20-30 см — как раз то, что нужно. Более узким спреем можно нанести слишком много краски. Более широкий вынуждает сделать несколько проходов, чтобы покрытие было плотным.
Чтобы не осталось светлых, не прокрашенных участков, вам нужно перекрывать каждую полосу на половину её ширины. Не поворачивайте сопло вверх-вниз, так как это может вызвать брызги.
Как и в многих жизненных ситуациях, иногда лучше меньше, да лучше. Эта старая пословица применима и к распылению краски. Вы всегда можете вернуться и сделать еще один проход, если нужно. Наложение слишком толстого слоя может привести к потекам и наплывам, неравномерному высыханию и, в конечном итоге, отслаиванию.
После завершения работы на отдельном участке отступите несколько шагов и проверьте, ничего ли не пропущено. Если обнаружилось светлое пятно, пройдите его ещё раз. Но, прежде чем вы нажмёте на курок, ваш распылитель должен уже быть в движении.
Приступая к окрашиванию стен, начните с углов. Как и на ровной поверхности, сохраняйте постоянными скорость и дистанцию. Но вместо движения из стороны в сторону перемещайте краскопульт вертикально, целясь прямо в угол. И здесь вы должны работать чуть быстрее, чтобы не получить слишком толстый слой краски.
Для покраски некоторых поверхностях, таких как фасад из деревянного сайдинга, вы можете предпочесть валик или кисть. Эти инструменты обеспечивают более толстое фактурное наложение краски. Но даже в этом случае вам может пригодиться краскопульт. Согласно этой технике вы быстро наносите краску на поверхность распылителем, а затем распределяете её валиком или кистью. В этом случае ваш краскопульт становится аппликатором. Это намного эффективнее, чем постоянно погружать валик или кисть в ведро! И вы сэкономите часы работы, используя эту технику.
Если у вас есть ещё какие-либо идеи или советы по использованию распылителя краски, оставляйте свои комментарии ниже!
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