Как пользоваться распылителем краски

Техника

Что касается техники покраски распылителем, сохраняйте как можно более стабильной дистанцию между пульверизатором и поверхностью. Это важно помнить, потому что если дать руке свободу, плод вашего труда окажется неровным и пятнистым. Чтобы этого не случилось, держите сопло перпендикулярно поверхности, когда перемещаете пистолет из стороны в сторону. Пользуйтесь запястьем. Старайтесь держать носик на 25-30 см от стены или того, что вы красите. Это важно, потому что от расстояния зависит, сколько краски вы нанесёте. Если вы наполовину уменьшите рекомендованную дистанцию, вы нанесёте в 4 раза больше краски!