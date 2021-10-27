Грудничком, которого мать пыталась пристроить через соцсети в Уфе, занялась опека

16 октября уфимка опубликовала «ВКонтакте» пост о том, что ищет новых родителей для своего трехмесячного сына. Теперь ребенком занимаются органы опеки.

В октябре этого года на всю Башкирию стала известна история 32-летней жительницы Уфы, которая пыталась найти приемных родителей для своего трехмесячного сына через соцсети. На странице молодой мамы в комментариях под постом люди интересовались судьбой ребенка и теперь сама Виктория об этом опубликовала пост. «Кто интересовался моим малышом? В данный момент все вопросы решают органы опеки в Уфе. Я никак не могу повлиять на выбор семьи, поэтому писать мне бессмысленно. Спасибо всем за поддержку» — написала Виктория. Ранее девушка назвала себя инвалидом и матерью-одиночкой в разводе и заявила о том, что детей уже забрали органы опеки.

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