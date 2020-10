Жители Уфы в одном из дворов установили надгробие для защиты от точечной застройки

Сегодня, 27 октября, жители дома № 5 на улице Конституции в Уфе «похоронили» свою придомовую территорию. Об этом рассказала активистка Алла Яковлева, которая ранее отстаивала свой двор на Шота Руставели.

Но они намерены воскресить её (придомовую территорию — прим.ред.). Жители обратились к Радию Хабирову и Владимиру Путину, так как городская власть их не слышит, пишет Яковлева. Позже, как сообщила активистка, во двор приехал депутат Дмитрий Чувилин и раздал жителям каски. Также он заявил, что массовая точечная застройка действительно угрожает здоровью жителей. Людям уже пора в касках ходить. В Башкирии уже пора вводить касочный режим, потому что нас захлестнула волна точечных застроек. Людям уже опасно по двору ходить, отметил Чувилин. Напомним, ранее жители домов № 5 и № 7 на улице Конституции провели одиночные пикеты у администрации Уфы. Протестующие жаловались на отсутствие двора и стройку высотки компанией ПСК-6.

