Жители Уфы в одном из дворов установили надгробие для защиты от точечной застройки

Но они намерены воскресить её (придомовую территорию — прим.ред.). Жители обратились к Радию Хабирову и Владимиру Путину, так как городская власть их не слышит, пишет Яковлева.
Позже, как сообщила активистка, во двор приехал депутат Дмитрий Чувилин и раздал жителям каски. Также он заявил, что массовая точечная застройка действительно угрожает здоровью жителей.
Людям уже пора в касках ходить. В Башкирии уже пора вводить касочный режим, потому что нас захлестнула волна точечных застроек. Людям уже опасно по двору ходить, отметил Чувилин.
Напомним, ранее жители домов № 5 и № 7 на улице Конституции провели одиночные пикеты у администрации Уфы. Протестующие жаловались на отсутствие двора и стройку высотки компанией ПСК-6.