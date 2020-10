Во время пандемии волонтеры раздали россиянам десятки млн комплектов масок и перчаток

Организованные ЕР волонтерские центры активно работали во всех 85 регионах России. Добровольцы раздали десятки миллионов комплектов средств индивидуальной защиты, как медикам, так и обычным гражданам. Также они развозили продукты по домам и оказывали другую помощь.

Вместе с АСИ и Министерством просвещения «Единая Россия» провела всероссийскую акцию «Помоги учиться дома». В ее рамках школьникам из малообеспеченных и многодетных семей безвозмездно передавали компьютеры для того, чтобы они могли учиться дома. Также компьютеры и планшеты получили педагоги, которых перевели на удаленную работу. Техника была закуплена на собранные единороссами пожертвования, в том числе членские взносы, пишет nashgorod.ru. Также медучреждения в регионах получили свыше 200 новых автомобилей для того, чтобы врачи оперативно посещали больных с ковидом на дому. Кроме этого, медикам подарили 10 реанимобилей. Они были направлены в субъекты РФ с наиболее тяжелой ситуацией по заболеваемости. Средства на это были получены от членов партии и благодаря тому, что руководство ЕР существенно сократило расходы на подготовку к выборам. В работе существенную помощь оказывали добровольцы из созданных партией волонтерских центров. Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, волонтерские центры обработали огромное количество заявок. При этом было понимание, что за каждым обращением скрыта человеческая проблема. Люди очень эффективно сработали, поэтому практику эту нельзя прекращать. «Есть пандемия, нет пандемии — люди всегда нуждаются в помощи. Поэтому работа волонтерских центров «Единой России» не прекратится и будет строиться по принципам добрососедства», – заявил Турчак. Как сообщает официальный партийный сайт er.ru, эксперты считают, что институт массового волонтерства изменился. Люди хотят не просто помогать, но понимать, что их усилия меняют мир к лучшему. Именно поэтому сейчас опять возрождается понятие добрососедства, когда люди объединяются локально. Причем объединять может не только решение общих проблем, но и, например, совместный досуг. Единороссы уже сейчас говорят о том, что волонтерское движение необходимо развивать. Не исключено, что уже в ближайшем будущем появятся платформы, на которых волонтеров будут не только регистрировать, но и обучать. Это может привести к появлению «волонтеров широкого профиля», которые будут не только помогать старикам, но и защищать животных, беречь природу, выполнять другие социально важные функции. Координатор Единого волонтерского центра «Наша забота» при региональном исполкоме «Единой России» Александр Толстых рассказал, что в Башкортостане Единый волонтерский центр «Наша забота» «Единой России» усиливает работу. “К нашей деятельности подключились депутаты всех уровней, общественные организации, а также предприниматели. Отзывчивыми оказались торговые сети республики, которые готовы поставлять продукты для развоза их нуждающимся. Пандемия показала, что чутких к чужому горю людей у нас очень много. Мы также запускаем акцию «С заботой о врачах», в рамках которой будет роздано порядка тысячи продуктовых наборов к чаю. Их наши волонтеры доставят медикам, которые лечат пациентов с covid-19”, - добавил Толстых. Региональный кол-центр продолжает принимать звонки по номеру 8-800-201-89-03. Здесь можно получить общую информацию о профилактике коронавирусной инфекции, узнать контакты профильных министерств и ведомств. В настоящее время кол-центр «Наша забота» работает в рамках проекта «Карта заботы», где помощь в виде продуктов могут получить определенные категории граждан. Остальные виды помощи, утвержденные дирекцией, оказываются по обращениям населения.

