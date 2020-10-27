Во время пандемии волонтеры раздали россиянам десятки млн комплектов масок и перчаток

Единороссы уже сейчас говорят о том, что волонтерское движение необходимо развивать. Не исключено, что уже в ближайшем будущем появятся платформы, на которых волонтеров будут не только регистрировать, но и обучать. Это может привести к появлению «волонтеров широкого профиля», которые будут не только помогать старикам, но и защищать животных, беречь природу, выполнять другие социально важные функции.