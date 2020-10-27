Власти Башкирии объяснили нехватку антибиотиков в аптеках

Напомним, на сегодняшнем брифинге Максим Забелин также ответил на жалобу об отсутствии ртутных градусников в аптеках. По его словам, ртутные термометры выходят из обихода, так как ещё 2013 году на на Минаматской конференции 90 государств решили отказаться от применения ртути. Сейчас он посоветовал приобретать электронные градусники.