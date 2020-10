Власти Башкирии объяснили нехватку антибиотиков в аптеках

Сегодня, 27 октября, прошёл еженедельный брифинг по коронавирусу. Министр здравоохранения Максим Забелин ответил на интересующие жителей Башкирии вопросы. В частности, на брифинге обсудили нехватку антибиотиков в аптеках.

В период инфекционных заболеваний вырос спрос на приобретение антибиотиков. По словам Максима Забелина, задержка поставок препаратов связана со сбоем в системе маркировки. Частично поставки и отгрузки продолжаются, но возникают сложности с оператором маркировки лекарственных средств — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), наблюдаются периодические сбои программы, и, как следствие, задержки в удовлетворении заявок и доставки товаров в аптечные пункты, пояснил министр. Также он добавил, что ранее было принято решение о временной приостановке обязательной регистрации и маркировки лекарственных препаратов — она будет носить уведомительный характер. Данные меры нацелены на то, чтобы товары поступали на прилавки максимально быстро. Напомним, на сегодняшнем брифинге Максим Забелин также ответил на жалобу об отсутствии ртутных градусников в аптеках. По его словам, ртутные термометры выходят из обихода, так как ещё 2013 году на на Минаматской конференции 90 государств решили отказаться от применения ртути. Сейчас он посоветовал приобретать электронные градусники.

